Самарские лесники за три года сократили площадь очагов опасного вредителя более чем на три тысячи гектаров

Благодаря системной работе, проводимой министерством природных ресурсов Самарской области и специалистами Рослесозащиты, в период с 2023 по 2025 год удалось добиться существенного сокращения площадей очагов пилильщика-ткача звездчатого — вредителя, представляющего серьезную угрозу для хвойных лесов. Если в пиковом 2022 году очаги поражения охватывали 7,1 тысячи гектаров, то уже по итогам 2025 года этот показатель удалось снизить до 3,8 тысячи гектаров. Таким образом, общее сокращение площадей за три года составило 3,3 тысячи гектаров. Гибель популяции вредителя достигла 46 процентов.

Динамика борьбы с вредителем демонстрирует последовательное снижение объемов необходимых обработок: если в 2023 году мероприятия проводились на площади 5,4 тысячи гектаров, то в 2024 году — на 4,1 тысячи, а в 2025 году — уже на 3,8 тысячи гектаров. Эти цифры говорят о том, что принимаемые меры дают ощутимый результат.

Глава минприроды Самарской области Артем Ефимов отметил, что работа лесников во многом схожа с врачебной практикой: важно постоянно следить за состоянием «пациента» — леса, своевременно выявлять болезнь и назначать правильное лечение.

«Сохранение лесов включает в себя много направлений работы: лесовосстановление, охрана от пожаров, расширение парка спецтехники по нацпроекту «Экологическое благополучие». Среди важнейших мероприятий в отрасли — защита леса от вредителей, своевременные меры борьбы с которыми помогают сохранить леса региона от повреждений. Здесь также есть поддержка коллег из Рослесхоза», — прокомментировал Ефимов.

Сложность борьбы с пилильщиком-ткачом звездчатым заключается в его биологических особенностях: вредитель способен впадать в длительную диапаузу, которая может продолжаться до семи лет. Это приводит к формированию так называемых хронических очагов, требующих проведения обработок на одних и тех же территориях на протяжении нескольких лет подряд.

При планировании лесозащитных мероприятий специалисты учитывают целый комплекс факторов: климатические условия текущего сезона, фенологию развития насекомого и строгие регламенты применения средств защиты насаждений. Именно своевременное и полное выполнение всех необходимых процедур позволило не только предотвратить масштабные повреждения лесного фонда Самарской области, но и сдержать дальнейшее распространение опасного вредителя. Показателем эффективности проводимой политики стал и тот факт, что в 2024 году специалистам удалось полностью ликвидировать очаги другого серьезного вредителя — непарного шелкопряда — в четырех лесничествах, где он был ранее обнаружен.

Мониторинг состояния лесов в регионе продолжается.

Фото – Минприроды Самарской области