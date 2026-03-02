Я нашел ошибку
В пятницу, 27 февраля 2026 года, на площадке Самарской Губернской Думы состоялось расширенное заседание коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области. 
Самарские налоговики подвели итоги работы и наметили планы на текущий год
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
Специалистами Рослесозащиты СО, в период с 2023 по 2025 год удалось добиться существенного сокращения площадей очагов пилильщика-ткача звездчатого.
Самарские лесники за три года сократили площадь очагов опасного вредителя более чем на три тысячи гектаров
В школе № 1 Волжского района состоялась вдохновляющая встреча с главным тренером и методологом онлайн-школы Нины Зверевой – Светланой Иконниковой.
Школьники региона узнали, как эмоции и «Кубик Рубика» помогают покорить любую аудиторию
25 февраля подарком участникам конкурса-фестиваля, гостям и жителям г.Сызрани стала праздничная концертная программа «Солнечный круг объединяет поколения».
В Сызрани состоялся Всероссийский конкурс-фестиваль патриотической песни имени Аркадия Островского «Солнечный круг»
Температура воздуха 3 марта в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. На дорогах местами снежная каша, гололедица.
3 марта в регионе мокрый снег, метель, до -3°С
Всего в этом сезонев Самарской области  дорожные службы ликвидировали повреждения на площади более 1400 квадратных метров.
В регионе продолжаются плановые работы по устранению дефектов дорожного полотна
27 февраля завершился прием конкурсной документации для реализации мероприятий по поддержке решений о самообложении граждан для участия в государственной программе «Народный бюджет Самарской области» на 2026 год.
«Народный бюджет СО»: завершен прием заявок на мероприятия по самообложению граждан к реализации в 2026 году
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
Самарские лесники за три года сократили площадь очагов опасного вредителя более чем на три тысячи гектаров

89
Специалистами Рослесозащиты СО, в период с 2023 по 2025 год удалось добиться существенного сокращения площадей очагов пилильщика-ткача звездчатого.

Благодаря системной работе, проводимой министерством природных ресурсов Самарской области и специалистами Рослесозащиты, в период с 2023 по 2025 год удалось добиться существенного сокращения площадей очагов пилильщика-ткача звездчатого — вредителя, представляющего серьезную угрозу для хвойных лесов. Если в пиковом 2022 году очаги поражения охватывали 7,1 тысячи гектаров, то уже по итогам 2025 года этот показатель удалось снизить до 3,8 тысячи гектаров. Таким образом, общее сокращение площадей за три года составило 3,3 тысячи гектаров. Гибель популяции вредителя достигла 46 процентов.

Динамика борьбы с вредителем демонстрирует последовательное снижение объемов необходимых обработок: если в 2023 году мероприятия проводились на площади 5,4 тысячи гектаров, то в 2024 году — на 4,1 тысячи, а в 2025 году — уже на 3,8 тысячи гектаров. Эти цифры говорят о том, что принимаемые меры дают ощутимый результат.

Глава минприроды Самарской области Артем Ефимов отметил, что работа лесников во многом схожа с врачебной практикой: важно постоянно следить за состоянием «пациента» — леса, своевременно выявлять болезнь и назначать правильное лечение.

«Сохранение лесов включает в себя много направлений работы: лесовосстановление, охрана от пожаров, расширение парка спецтехники по нацпроекту «Экологическое благополучие». Среди важнейших мероприятий в отрасли — защита леса от вредителей, своевременные меры борьбы с которыми помогают сохранить леса региона от повреждений. Здесь также есть поддержка коллег из Рослесхоза», — прокомментировал Ефимов.

Сложность борьбы с пилильщиком-ткачом звездчатым заключается в его биологических особенностях: вредитель способен впадать в длительную диапаузу, которая может продолжаться до семи лет. Это приводит к формированию так называемых хронических очагов, требующих проведения обработок на одних и тех же территориях на протяжении нескольких лет подряд.

При планировании лесозащитных мероприятий специалисты учитывают целый комплекс факторов: климатические условия текущего сезона, фенологию развития насекомого и строгие регламенты применения средств защиты насаждений. Именно своевременное и полное выполнение всех необходимых процедур позволило не только предотвратить масштабные повреждения лесного фонда Самарской области, но и сдержать дальнейшее распространение опасного вредителя. Показателем эффективности проводимой политики стал и тот факт, что в 2024 году специалистам удалось полностью ликвидировать очаги другого серьезного вредителя — непарного шелкопряда — в четырех лесничествах, где он был ранее обнаружен.

Мониторинг состояния лесов в регионе продолжается.

 

Фото – Минприроды Самарской области

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Участие принимали воспитанники школьных лесничеств региона в возрасте от 14 до 18 лет.
13 февраля 2026, 17:48
Восемь юных лесоводов губернии вышли в федеральный этап конкурса «Подрост»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Участие принимали воспитанники школьных лесничеств региона в... Общество
746
Такой объем собрали с 50 зеленых боксов, которые установлены на контейнерных площадках Самары.
13 февраля 2026, 15:42
За два месяца самарцы сдали на переработку 16 тонн одежды и прочего текстиля
Такой объем собрали с 50 зеленых боксов, которые установлены на контейнерных площадках Самары. Общество
660
За первые четыре месяца работы четырех пунктов самарцы сдали 163 тонны вторичного сырья, получив за это свыше 2,8 миллионов рублей. 
04 февраля 2026, 16:36
В Самаре открыты четыре экопункта для раздельного сбора вторсырья
За первые четыре месяца работы четырех пунктов самарцы сдали 163 тонны вторичного сырья, получив за это свыше 2,8 миллионов рублей.  Экология
745

2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
80
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
231
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
240
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
275
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
961
Весь список