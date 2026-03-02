Прошли встречи для производителей региона с торговыми сетями Казахстана и Кыргызстана

Закупочные сессии состоялись в региональном центре "Мой бизнес" и бизнес-инкубаторе Тольятти.

В них приняли участие 50 производителей региона для продвижения товаров и услуг на рынки дружественных стран.

«Мы регулярно проводим международные закупочные сессии для налаживания деловых контактов наших производителей с партнерами из разных стран. Основная цель таких встреч — содействовать нашим предпринимателям в освоении зарубежных рынков, расширении географии поставок и увеличении объемов регионального экспорта», - отметил Павел Финк.

Свои товары иностранным покупателям представили производители:

масложировой продукции;

кондитерских изделий;

напитков;

товаров для ЗОЖ;

бытовой химии;

товаров для стройки и ремонта.

Стороны выразили готовность развивать сотрудничество и договорились о дальнейшем взаимодействии.

Фото: минэкономразвития СО