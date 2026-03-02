Прошли встречи для производителей региона с торговыми сетями Казахстана и Кыргызстана

Закупочные сессии состоялись в региональном центре "Мой бизнес" и бизнес-инкубаторе Тольятти.
В них приняли участие 50 производителей региона для продвижения товаров и услуг на рынки дружественных стран.
«Мы регулярно проводим международные закупочные сессии для налаживания деловых контактов наших производителей с партнерами из разных стран. Основная цель таких встреч — содействовать нашим предпринимателям в освоении зарубежных рынков, расширении географии поставок и увеличении объемов регионального экспорта», - отметил Павел Финк.
Свои товары иностранным покупателям представили производители:
масложировой продукции;
кондитерских изделий;
напитков;
товаров для ЗОЖ;
бытовой химии;
товаров для стройки и ремонта.
Стороны выразили готовность развивать сотрудничество и договорились о дальнейшем взаимодействии.
