Бывший начальник отдела УФСИН СО, обвиняемый в получении взятки, предстанет перед судом

Следственным отделом по Красноглинскому району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела интендантского и хозяйственного обеспечения ФКУ ИК-6 УФСИН России по Самарской области, обвиняемого в получении взятки.

По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемый получил от одного из осужденных 200 тысяч рублей за передачу запрещенных предметов – пяти мобильных телефонов и зарядных устройств к ним.

Незаконная деятельность обвиняемого была пресечена в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ совместно с ОСБ УФСИН России по Самарской области и ОЭБиПК УМВД России по Самарской области.

В ходе следствия в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО