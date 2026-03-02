Комитет ЗАГС СО: популярные и редкие детские имена февраля 2026 года и за февраль 1926 года

Комитет ЗАГС Самарской области: делимся не только популярными и редкими именами февраля 2026 года, но и открываем архивы за февраль 1926 год.

Топ имен февраля 2026 года

Мальчики: Михаил, Александр, Артём, Роман, Матвей.

Девочки: Мария, Анна, Ева, Виктория, София.

Топ имен февраля 1926 года

Мальчики: Иван, Николай, Василий, Александр, Алексей.

Девочки: Анна, Мария, Валентина, Нина, Клавдия.

Редкие имена февраля 2026 года

Мальчики: Серафим, Ростислав, Руслан, Леонид, Добрыня.

Девочки: Ирина, Соломия, Виталина, Надежда, Людмила.

Редкие имена февраля 1926 года

Мальчики: Гаврил, Вольдемар, Корнилий, Викентий, Митрофан.

Девочки: Вильгельмина, Берта, Мартина, Авдотья, Свобода.