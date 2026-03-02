На оперативном совещании в Правительстве Самарской области обсудили тему безопасности

Сегодня оперативное совещание в Правительстве Самарской области начали с темы безопасности, рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.

4 марта по всей России, включая наш регион, пройдет Всероссийская тренировка по гражданской обороне.

Будут включены сирены и громкоговорители, расположенные на крышах домов, административных зданий и в общественных местах. Это ПРОВЕРКА. Тренировка продлится регламентное время и не требует от населения экстренных действий.

"Отдельно поручил проработать итоги срабатывания сигнала, прозвучавшего 27 февраля", - подчеркнул губернатор.

Руководителям министерств региональной безопасности, образования, ЖКХ, а также Госжилинспекции – устранить ошибки, допущенные в ходе оповещения населения в прошедшую пятницу.

Проверить работоспособность элементов системы оповещения: сирен, громкоговорителей, каналов SMS-рассылок, ТВ и радио. Оценить зону покрытия и качество сигнала, особенно в удаленных районах. Подготовить отчет о готовности с указанием конкретных сроков устранения недостатков.

Доработать информационные материалы – памятки для населения, включая детей и пожилых людей.

Актуализировать перечень стратегических объектов (аэропорты, вокзалы, больницы, школы и др.) с указанием ответственных лиц. По каждому объекту оценить алгоритмы действий для разных категорий персонала, провести инструктажи и практические занятия (действия при сигнале оповещения, эвакуация, укрытие, первая помощь, взаимодействие с экстренными службами), проверить актуальность планов действий на случай ЧС.

Проверить перечень жилых домов, имеющих подвальные помещения, пригодные для использования в качестве укрытий. Зафиксировать нарушения, выдать предписания с конкретными сроками устранения, проконтролировать их выполнение и предоставить отчет.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области