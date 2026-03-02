Главная медсестра областного онкодиспансера удостоена медали Минздрава России «За наставничество в здравоохранении»

Это новая государственная ведомственная награда, учреждённая для поощрения лучших наставников системы здравоохранения. Главная медицинская сестра Самарского областного клинического онкологического диспансера Вероника Пятикоп вошла в число первых 4 специалистов страны, которые получили награды.

Как отметил глава Минздрава России Михаил Мурашко, наставник - это специалист, который не только передаёт знания и профессиональный опыт, но и формирует клиническое мышление, ценности медицинской профессии и ответственное отношение к пациенту у нового поколения медицинских работников.

Наставничество в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере является важнейшей частью кадровой политики. Под руководством Вероники Михайловны система наставничества в диспансере была выстроена ещё в 2013 году, и Самарский онкодиспансер стал одним из первых медицинских учреждений региона, внедривших комплексную модель сопровождения молодых специалистов сестринского дела.

"Созданная система обеспечивает преемственность профессиональных традиций, ускоряет адаптацию молодых сотрудников и формирует устойчивую культуру профессионального развития среднего медицинского персонала - рассказала Вероника Пятикоп. - Наставники диспансера помогают начинающим специалистам не только осваивать практические навыки, но и развивать клиническое мышление, коммуникативные компетенции и ответственность за качество медицинской помощи".

Развитие наставничества получило продолжение и на общественном уровне. С 2024 года Вероника Пятикоп возглавляет Самарскую региональную общественную организацию медицинских сестер, где тема наставничества стала одним из ключевых направлений работы.

"Особая гордость, когда такие значимые награды в числе первых в стране получают наши специалисты, - отметил врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. - В 2018 году Академик РАН, почётный ректор СамГМУ, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Петрович Котельников стал первым в России, кто получил знак отличия «За наставничество». И мы продолжаем славную традицию наставничества в медицине. Вероника Михайловна на протяжении многих лет вносит значимый вклад в формирование новых поколений медицинских работников. Мы поздравляем коллегу с заслуженной наградой и желаем никогда не останавливаться на достигнутом. Сегодня общественная организация, которую возглавляет Вероника Михайловна, реализует проекты по поддержке молодых специалистов, обмену профессиональным опытом и развитию современного сестринского сообщества Самарской области".

Символично, что вручение первых ведомственных медалей состоялось 2 марта 2026 года - в День наставника, который впервые отмечается в Российской Федерации.

Фото: минздрав СО