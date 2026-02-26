Новый врач-фтизиатр ведет прием в Красноярской центральной районной больнице

Врач-фтизиатр Марина Шайдуллина стала участником программы "Земский доктор/Земский фельдшер" в 2025 году. Она ведет прием в Красноярской центральной районной больнице.



«Моя задача - заниматься профилактическим направлением, наблюдать за пациентами, контролировать лечение. При необходимости проводим телемедицинские консультации с областными специалистами. Налаживаю взаимодействие с родителями в плане проведения необходимых прививок», - рассказала врач.



Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами -важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе приняли участие 295 специалистов: 204 врача и 91 средний медицинский работник.

Фото: минздрав СО