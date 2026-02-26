Я нашел ошибку
В Красноармейском районе прошли учения в Межпоселенческом культурно-досуговом Центре по отработке действий при ЧС.
В Красноармейском районе прошли учения по отработке действий при ЧС
Медицинскую помощь в трех новых ФАПах Кинельского района будут получать более 1300 жителей.
В Кинельском районе построили три модульных ФАПа
В Самаре завершились всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Самарочка».
Спортсмены Самарской области - призеры всероссийских соревнований по фигурному катанию
Житель Белгородской области отказался подвезти главу региона Вячеслава Гладкова
Житель Белгородской области отказался подвезти главу региона Вячеслава Гладкова
Самарская область заняла 9 место в рейтинге качества жизни среди регионов страны по итогам 2025 года.
Самарская область - в ТОП-10 регионов страны по качеству жизни населения
В Самарской областиСостоялось первое в 2026 году заседание Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения.
В регионе прошло заседание Координационного совета по финансовой грамотности
26 февраля на заседании Самарской Губдумы в первом и втором чтениях были приняты поправки к проекту областного бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов.
В Самаре приняты поправки к проекту областного бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре
Сборная Самарской области принимает участие в Зимнем Кубке ПФО и Первенстве России по спортивному туризму на лыжных дистанциях

124
26 февраля 2026 года в Ижевске состоялось торжественное открытие Зимнего Кубка ПФО и Первенства России по спортивному туризму на лыжных дистанциях.

26 февраля 2026 года в Ижевске состоялось торжественное открытие Зимнего Кубка Приволжского федерального округа и Первенства России по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Соревнования собрали сильнейших спортсменов из регионов ПФО и других частей страны. Юноши и девушки 14-15 лет и юниоры и юниорки 16-21 года продемонстрируют высокий уровень подготовки и дух соперничества.

В программе соревнований лыжные дистанции с преодолением туристских препятствий 3-го и 4-го класса сложности. Спортсмены примут участие в личных соревнованиях, в связках по двое и в групповой гонке.

От имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова участников поприветствовал помощник полпреда Владимир Колчин. В своем обращении он отметил важность таких мероприятий для развития спорта и патриотического воспитания молодежи.

«Зимний Кубок ПФО и Первенство России – это не только яркие спортивные баталии на лыжных трассах, но и настоящая школа стойкости и командного духа. От имени полпреда желаю всем участникам чистых побед, крепкого здоровья и незабываемых впечатлений. Такие соревнования укрепляют единство Приволжья и всей России!» – сказал Владимир Колчин.

Помощник полпреда также отметил участие в зимних соревнованиях представителей ЦФО, СЗФО, Сибирского и Уральского федеральных округов.

Соревнования проходят на специально подготовленных трассах в окрестностях Ижевска. В программе – индивидуальные и командные заезды на лыжах с элементами спортивного туризма, включая ориентирование и преодоление естественных препятствий. Ожидается участие более 400 спортсменов в различных возрастных группах, из них 206 от регионов ПФО.

В первенстве России и зимнем этапе «Туриады» 2026 года принимает участие сборная команда Самарской области. Накануне поездки в Удмуртию на соревнования сборная Самарской области провела подготовительный учебно-тренировочный сбор на базе спортивной школы «Чайка». Именно там в 2025 году прошел первый зимний этап «Туриады» и Кубок Приволжского федерального округа.

Организаторы подчеркивают, что событие способствует популяризации зимних видов спорта и здорового образа жизни. Итоги соревнований будут учитываться в общекомандном зачете окружного Спортивно-туристского лагеря «Туриада», который проводится по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. 

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

Весь список