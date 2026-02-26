Житель Белгородской области отказался подвезти главу региона Вячеслава Гладкова

Об этом 26 февраля губернатор рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, он возвращался из командировки, когда поезд сломался и остановился недалеко от Белгорода. Выйдя из вагона, губернатор попытался найти попутную машину. Он заметил местного жителя и, представившись, попросил довезти его до железнодорожного переезда, однако водитель отказался.

«Понимаю, что своих проблем много, тут еще по утрам губернаторы ходят в темноте, непонятно зачем, непонятно, что хотят», — написал глава региона.

Гладков отметил, что ему показалось, будто у мужчины есть претензии к областной или местной власти. Он поручил главе администрации Яковлевского округа Олегу Медведеву встретиться с жителем, чтобы выяснить причину недовольства. Губернатор подчеркнул, что власти стараются уделять максимальное внимание людям, пишут "Известия".