Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года

Отделение Социального фонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года.

Большинство выплат, которые осуществляет Отделение СФР, перечисляются на банковские карты или счета жителей региона ежемесячно в установленные дни.

Таким образом, 3 марта на счета граждан поступят :

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет;

пособие на ребенка военнослужащего по линии регионального Отделения СФР.

Ежемесячная денежная выплата из средств материнского капитала будет направлена 5 числа.

Поскольку 8 марта приходится на выходной день, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей будет перечислено раньше — 6 числа.

Отделение СФР по Самарской области напоминает, что зачисление средств на счета граждан осуществляется банком в течение суток. Если средства не поступили на счет утром, следует дождаться зачисления до окончания дня.

Дата доставки выплат через Почту России уточняется в конкретном почтовом отделении.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и MAX.