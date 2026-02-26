Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре на базе тренировочного комплекса «МТЛ-2» состоялся областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов у труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Самарской области.
Подвели итоги регионального фестиваля комплекса ГТО среди школьников
9 и 10 марта в Самарском академическом театре оперы и балета состоится показ детской просветительской программы «Театральные сказки».
Театр для детей: в САТОБ пройдет показ детской просветительской программы «Театральные сказки».
Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в Самарскую поликлинику №4 поставлен новый цифровой флюорографический аппарат.
Новый уровень диагностики: в Самарской поликлинике №4 работает современный цифровой флюорограф
3 и 4 марта в 18:00 в Самаре состоятся полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН. За звание лучших поборются 12 школьных коллективов.
В начале марта в Самаре состоятся полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН
Более 76 млн рублей из городского бюджета будет направлено на поддержку НКО Самары в 2026 году.
Накануне Всемирного дня НКО Иван Носков встретился с представителями некоммерческого сектора
С 22 февраля в Самарской области проходят ежегодные всероссийские соревнования по фехтованию памяти мастера спорта России Сергея Исакова.
Самарская область принимает всероссийские соревнования по фехтованию
Новые культурные локации создаются в рамках региональной программы «Культурные люди», инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. 
В Самарской области появятся шесть креативных кластеров «Пространство смыслов и возможностей»
В 2026 году лесное хозяйство Самарской области закупит более тысячи единиц пожарного снаряжения и четыре единицы спецтехники.
Лесхоз региона закупит более тысячи единиц пожарного снаряжения и четыре единицы спецтехники в 2026 году
Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года

Отделение Социального фонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года.

 

Большинство выплат, которые осуществляет Отделение СФР, перечисляются на банковские карты или счета жителей региона ежемесячно в установленные дни.

 

Таким образом, 3 марта на счета граждан поступят :

  • единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
  • пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
  • выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет;
  • пособие на ребенка военнослужащего по линии регионального Отделения СФР.

Ежемесячная денежная выплата из средств материнского капитала будет направлена 5 числа.

Поскольку 8 марта приходится на выходной день, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей будет перечислено раньше — 6 числа.

Отделение СФР по Самарской области напоминает, что зачисление средств на счета граждан осуществляется банком в течение суток. Если средства не поступили на счет утром, следует дождаться зачисления до окончания дня.

Дата доставки выплат через Почту России уточняется в конкретном почтовом отделении.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и MAX.

