В Самаре на базе тренировочного комплекса «МТЛ-2» состоялся областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов у труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Самарской области.
Подвели итоги регионального фестиваля комплекса ГТО среди школьников
9 и 10 марта в Самарском академическом театре оперы и балета состоится показ детской просветительской программы «Театральные сказки».
Театр для детей: в САТОБ пройдет показ детской просветительской программы «Театральные сказки».
Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в Самарскую поликлинику №4 поставлен новый цифровой флюорографический аппарат.
Новый уровень диагностики: в Самарской поликлинике №4 работает современный цифровой флюорограф
3 и 4 марта в 18:00 в Самаре состоятся полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН. За звание лучших поборются 12 школьных коллективов.
В начале марта в Самаре состоятся полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН
Более 76 млн рублей из городского бюджета будет направлено на поддержку НКО Самары в 2026 году.
Накануне Всемирного дня НКО Иван Носков встретился с представителями некоммерческого сектора
С 22 февраля в Самарской области проходят ежегодные всероссийские соревнования по фехтованию памяти мастера спорта России Сергея Исакова.
Самарская область принимает всероссийские соревнования по фехтованию
Новые культурные локации создаются в рамках региональной программы «Культурные люди», инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. 
В Самарской области появятся шесть креативных кластеров «Пространство смыслов и возможностей»
В 2026 году лесное хозяйство Самарской области закупит более тысячи единиц пожарного снаряжения и четыре единицы спецтехники.
Лесхоз региона закупит более тысячи единиц пожарного снаряжения и четыре единицы спецтехники в 2026 году
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Лесхоз региона закупит более тысячи единиц пожарного снаряжения и четыре единицы спецтехники в 2026 году

165
В 2026 году лесное хозяйство Самарской области закупит более тысячи единиц пожарного снаряжения и четыре единицы спецтехники.

В зимний период лесопожарные станции региона ведут подготовку к предстоящему пожароопасному сезону. Всего в ведении министерства природных ресурсов и экологии Самарской области 17 таких станций, укомплектованных различной техникой, оборудованием и личным составом.
«Мы уже полностью подтвердили техническую готовность парка, насчитывающего 170 единиц пожарной техники, в том числе 53 пожарных автомобиля, 45 тракторов, более 40 лесопатрульных автомобилей, в том числе для межрегионального маневрирования, и другие виды спецтехники», – прокомментировал замдиректора ГБУ СО «Самаралес» Владимир Горячкин.
В прошлом году за счет средств областного бюджета были закуплены новые дополнительные средства пожаротушения: спецодежда, генераторы, навигаторы, ноутбуки для работы в полевых условиях. Приобретены индивидуальные комплекты защиты для лесных пожарных, которые включают в себя ботинки, огнезащитные перчатки, запасные фильтры для дыхания, аптечки и другое.
В 2026 году продолжится доукомплектование лесопожарных станций. По национальному проекту «Экологическое благополучие» Рослесхоз выделил 24 млн рублей на закупку четырех единиц техники, в том числе два малых лесопатрульных комплекса и два трактора с плугом и мульчером. Прицепные модули тракторов необходимы для эксплуатации и прочистки лесных дорог, которые позволяют утилизировать ненужную древесину, не дожидаясь окончания пожароопасного сезона. Также из областного бюджета выделено порядка 4 млн рублей на закупку нового пожарно-технического вооружения.
Для реагирования на чрезвычайные ситуации по границам региона создана межрегиональная группа маневрирования. Такая спецгруппа выезжает на тушение лесных и ландшафтных пожаров в приграничных с другими субъектами территориях. Также эта группа может быть привлечена по запросу федеральной Авиалесоохраны для тушения лесных пожаров и в других регионах России.
«Мы к таким мероприятиям полностью готовы. В прошлом году наша межрегиональная группа не привлекалась. Но, к примеру, группа с Бузулукского бора выезжала на тушение лесных пожаров в республику Хакасия», – добавил Горячкин.
В рамках подготовки к сезону личный состав лесопожарных станций проходит обучение по тушению лесных и ландшафтных пожаров. Занятия проводятся по специальной программе.
«У нас есть учебный класс, где мы проводим занятия. Кто-то освежает свои знания, кто-то учится впервые. В инструктаж входит тактика тушения, техническая характеристика оборудования, шанцевого инструмента, работа на установках высокого давления. Знания повторим на практике во время совместных учений с МЧС в марте», – рассказал замначальника лесопожарной станции в поселке Волжский Александр Болотин.
Также в прошлом году дополнительно обучено 11 человек по специальности «Оператор беспилотных летательных систем». В оснащении лесопожарных станций – 15 БПЛА, которые позволят осуществлять мониторинг лесопожарной обстановки по заранее разработанным маршрутам.
«Такие квадрокоптеры – это большая помощь в обнаружении очага возгорания, оценке площади пожара, что напрямую влияет на оперативность и эффективность действий лесопожарной бригады. Пока это наш первый опыт. Пробные полеты подтвердили полную работоспособность систем, надеемся в этом году уже применять их на практике после получения разрешений на полеты», – добавил Болотин.

 

Фото Минприроды Самарской области 

Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
26 февраля 2026  13:50
Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
242
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года
26 февраля 2026  13:38
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года
196
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
26 февраля 2026  13:34
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
188
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
26 февраля 2026  09:43
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
213
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
25 февраля 2026  22:11
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
741
