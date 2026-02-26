Лесхоз региона закупит более тысячи единиц пожарного снаряжения и четыре единицы спецтехники в 2026 году

В зимний период лесопожарные станции региона ведут подготовку к предстоящему пожароопасному сезону. Всего в ведении министерства природных ресурсов и экологии Самарской области 17 таких станций, укомплектованных различной техникой, оборудованием и личным составом.

«Мы уже полностью подтвердили техническую готовность парка, насчитывающего 170 единиц пожарной техники, в том числе 53 пожарных автомобиля, 45 тракторов, более 40 лесопатрульных автомобилей, в том числе для межрегионального маневрирования, и другие виды спецтехники», – прокомментировал замдиректора ГБУ СО «Самаралес» Владимир Горячкин.

В прошлом году за счет средств областного бюджета были закуплены новые дополнительные средства пожаротушения: спецодежда, генераторы, навигаторы, ноутбуки для работы в полевых условиях. Приобретены индивидуальные комплекты защиты для лесных пожарных, которые включают в себя ботинки, огнезащитные перчатки, запасные фильтры для дыхания, аптечки и другое.

В 2026 году продолжится доукомплектование лесопожарных станций. По национальному проекту «Экологическое благополучие» Рослесхоз выделил 24 млн рублей на закупку четырех единиц техники, в том числе два малых лесопатрульных комплекса и два трактора с плугом и мульчером. Прицепные модули тракторов необходимы для эксплуатации и прочистки лесных дорог, которые позволяют утилизировать ненужную древесину, не дожидаясь окончания пожароопасного сезона. Также из областного бюджета выделено порядка 4 млн рублей на закупку нового пожарно-технического вооружения.

Для реагирования на чрезвычайные ситуации по границам региона создана межрегиональная группа маневрирования. Такая спецгруппа выезжает на тушение лесных и ландшафтных пожаров в приграничных с другими субъектами территориях. Также эта группа может быть привлечена по запросу федеральной Авиалесоохраны для тушения лесных пожаров и в других регионах России.

«Мы к таким мероприятиям полностью готовы. В прошлом году наша межрегиональная группа не привлекалась. Но, к примеру, группа с Бузулукского бора выезжала на тушение лесных пожаров в республику Хакасия», – добавил Горячкин.

В рамках подготовки к сезону личный состав лесопожарных станций проходит обучение по тушению лесных и ландшафтных пожаров. Занятия проводятся по специальной программе.

«У нас есть учебный класс, где мы проводим занятия. Кто-то освежает свои знания, кто-то учится впервые. В инструктаж входит тактика тушения, техническая характеристика оборудования, шанцевого инструмента, работа на установках высокого давления. Знания повторим на практике во время совместных учений с МЧС в марте», – рассказал замначальника лесопожарной станции в поселке Волжский Александр Болотин.

Также в прошлом году дополнительно обучено 11 человек по специальности «Оператор беспилотных летательных систем». В оснащении лесопожарных станций – 15 БПЛА, которые позволят осуществлять мониторинг лесопожарной обстановки по заранее разработанным маршрутам.

«Такие квадрокоптеры – это большая помощь в обнаружении очага возгорания, оценке площади пожара, что напрямую влияет на оперативность и эффективность действий лесопожарной бригады. Пока это наш первый опыт. Пробные полеты подтвердили полную работоспособность систем, надеемся в этом году уже применять их на практике после получения разрешений на полеты», – добавил Болотин.

Фото Минприроды Самарской области