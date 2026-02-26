Новый уровень диагностики: в Самарской поликлинике №4 работает современный цифровой флюорограф

Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в Самарскую городскую поликлинику №4 поставлен новый цифровой флюорографический аппарат.

Комплекс состоит из цельной защитной кабины. Это исключает необходимость использования дополнительных средств радиационной защиты для пациента и ускоряет процедуру. Специализированное оборудование обеспечивает высокое качество цифровых изображений, что позволяет врачам-рентгенологам подробно исследовать состояние легких. Новая функция съемки в боковых проекциях способствует повышению точности диагностики и помогает выявлять заболевания на ранних стадиях. Все результаты автоматически сохраняются в цифровом медицинском архиве.

«Ежегодное прохождение флюорографии входит в программу диспансеризации, является ключевым методом профилактики и своевременного выявления таких серьезных заболеваний, как туберкулез и рак легких. Этот метод позволяет обнаружить заболевания даже при отсутствии клинических проявлений», - рассказал главный врач Самарской городской поликлиники №4 Юрий Чернышов.

Пройти профилактическое обследование можно в будние дни с 8:00 до 19:00, при себе необходимо иметь паспорт и действующий полис ОМС.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2026 году в рамках мероприятий нацпроекта в медучреждения региона будут поставлены более 100 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО