В Самаре на базе тренировочного комплекса «МТЛ-2» состоялся областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов у труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Самарской области.
Подвели итоги регионального фестиваля комплекса ГТО среди школьников
9 и 10 марта в Самарском академическом театре оперы и балета состоится показ детской просветительской программы «Театральные сказки».
Театр для детей: в САТОБ пройдет показ детской просветительской программы «Театральные сказки».
Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в Самарскую поликлинику №4 поставлен новый цифровой флюорографический аппарат.
Новый уровень диагностики: в Самарской поликлинике №4 работает современный цифровой флюорограф
3 и 4 марта в 18:00 в Самаре состоятся полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН. За звание лучших поборются 12 школьных коллективов.
В начале марта в Самаре состоятся полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН
Более 76 млн рублей из городского бюджета будет направлено на поддержку НКО Самары в 2026 году.
Накануне Всемирного дня НКО Иван Носков встретился с представителями некоммерческого сектора
С 22 февраля в Самарской области проходят ежегодные всероссийские соревнования по фехтованию памяти мастера спорта России Сергея Исакова.
Самарская область принимает всероссийские соревнования по фехтованию
Новые культурные локации создаются в рамках региональной программы «Культурные люди», инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. 
В Самарской области появятся шесть креативных кластеров «Пространство смыслов и возможностей»
В 2026 году лесное хозяйство Самарской области закупит более тысячи единиц пожарного снаряжения и четыре единицы спецтехники.
Лесхоз региона закупит более тысячи единиц пожарного снаряжения и четыре единицы спецтехники в 2026 году
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Новый уровень диагностики: в Самарской поликлинике №4 работает современный цифровой флюорограф

Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в Самарскую городскую поликлинику №4 поставлен новый цифровой флюорографический аппарат.

Комплекс состоит из цельной защитной кабины. Это исключает необходимость использования дополнительных средств радиационной защиты для пациента и ускоряет процедуру. Специализированное оборудование обеспечивает высокое качество цифровых изображений, что позволяет врачам-рентгенологам подробно исследовать состояние легких. Новая функция съемки в боковых проекциях способствует повышению точности диагностики и помогает выявлять заболевания на ранних стадиях. Все результаты автоматически сохраняются в цифровом медицинском архиве.

«Ежегодное прохождение флюорографии входит в программу диспансеризации, является ключевым методом профилактики и своевременного выявления таких серьезных заболеваний, как туберкулез и рак легких. Этот метод позволяет обнаружить заболевания даже при отсутствии клинических проявлений», - рассказал главный врач Самарской городской поликлиники №4 Юрий Чернышов.

Пройти профилактическое обследование можно в будние дни с 8:00 до 19:00, при себе необходимо иметь паспорт и действующий полис ОМС.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2026 году в рамках мероприятий нацпроекта в медучреждения региона будут поставлены более 100 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в Самарскую поликлинику №4 поставлен новый цифровой флюорографический аппарат.
26 февраля 2026  15:29
Новый уровень диагностики: в Самарской поликлинике №4 работает современный цифровой флюорограф
Министерство здравоохранения РФ планирует внести изменения в правила оформления больничных
26 февраля 2026  10:48
Министерство здравоохранения РФ планирует внести изменения в правила оформления больничных
Вакцины от разных видов рака, разработанные российскими учеными, планируют включить в программу ОМС.
25 февраля 2026  23:36
Мишустин сообщил о планах включить вакцины от рака в программу ОМС
В преддверии Дня защитника Отечества на Самарской станции переливания крови состоялось торжественное вручение знаков «Почетный донор России».
25 февраля 2026  20:58
75 жителей региона награждены званием Почетный донор России
Стоматолог Созинова 25 февраля рассказала, что чистка языка улучшает чувствительность вкусовых рецепторов.
25 февраля 2026  17:33
Стоматолог: регулярная чистка языка способствует профилактике лор-заболеваний и расстройств ЖКТ
В СамГМУ разрабатывают программу для цифрового контроля реабилитации ног после травм и операций.
25 февраля 2026  15:59
Ученые СамГМУ превратят веб-камеру ноутбука в инструмент биомеханической диагностики
Врач-аллерголог-иммунолог СОКБ имени В.Д.Середавина Фарид Закиров рассказал, как поддержать иммунитет подростка.
25 февраля 2026  15:12
Самарский врач--аллерголог-иммунолог рассказал, как поддержать иммунитет подростка
Выпускник Тольяттинского медицинского колледжа Александр Коледов сегодня отвечает за здоровье жителей двух сёл –Лозовки и Ерзовки.
24 февраля 2026  16:54
Молодой специалист Александр Коледов стал участником программы «Земский фельдшер»
180 коробок гуманитарной помощи: в преддверии Дня защитника Отечества минздрав СО и профсоюзные организации учреждений здравоохранения приняли участие в сборе крупного гуманитарного груза.
24 февраля 2026  16:09
Медицинское сообщество Самарской области помогает военнослужащим на передовой
Роспотребнадзор сообщил об угрозе весенней волны гриппа
24 февраля 2026  13:59
Роспотребнадзор сообщил об угрозе весенней волны гриппа
