Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха в Самаре 26 февраля ночью -14, -16°С, днем -5, -7°С.
26 февраля в регионе без осадков, ночью местами до -21°С, днем до -9°С 
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
Ресурсоснабжающая компания сделает перерасчет потребителям, которые с 1 января 2024-го по 28 февраля 2025 года оплачивали  обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.
В регионе снизили тарифы на обслуживание газового оборудования
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
Между правительством Самарской области и Роскачеством подписано соглашение о сотрудничестве
В преддверии Дня защитника Отечества на Самарской станции переливания крови состоялось торжественное вручение знаков «Почетный донор России».
75 жителей региона награждены званием Почетный донор России
25 февраля в Уфе прошел матч 27-го тура чемпионата России - Суперлиги по волейболу. 
«Нова» одержала победу над командой «Динамо-Урал» - 2:3
До 20:00 27 февраля участок улицы Магистральной в Самаре недоступен для проезда автотранспорта. ​​​​​​​Специалисты «РКС-Самара» приступили к работам 25 февраля.
Автобусы маршрутов №№ 27, 75 и 87 временно следуют по измененной схеме в Самаре
В Самарской области продолжается региональный этап Чемпионата «Профессионалы» — ключевого события для системы среднего профессионального образования.
Чемпионат «Профессионалы» в Самарской области представляет новые компетенции и возможности для молодёжи.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.63
-0.12
EUR 90.58
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком

102
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.

В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области. Ключевым вопросом стала подготовка региона к предстоящему паводку.

«Сегодня рассмотрим по каждой территории системные меры, которые принимаем. И с учетом гидрометеорологической обстановки будем принимать дополнительные решения по обеспечению безопасности территории и населения», – сказал Вячеслав Федорищев.

В прошлом году губернатор давал поручение начать работу по подготовке к половодью максимально заблаговременно. В том числе, в части состояния гидротехнических сооружений (ГТС), расчистки русел рек, укрепления береговых линий, формирования необходимых сил и средств, подготовки планов действий. В ходе совещания выступили руководители территорий, представители Росгидромета, МЧС России, профильных ведомств.

В Самарской области паводок по прогнозу специалистов ожидается в первых двух декадах апреля.

«Ежегодно на территории области в период весеннего половодья и паводка происходит подтопление территорий населенных пунктов и низководных мостов. По среднемноголетним наблюдениям риску подтопления талыми водами с полей и подъемом уровня воды на 5 реках (Сок, Чапаевка, Сызранка, Чагра, Волга) наиболее подвержены 25 населенных пунктов в 1 городском округе и 6 муниципальных районах», – сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Крючков.

Врио министра природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов доложил о ходе подготовки к весеннему половодью. Он отметил, что совместно с органами местного самоуправления организована работа по подготовке ГТС.

«На территории Самарской области расположено 588 ГТС на прудах и водохранилищах, из которых только 1 сооружение является бесхозяйным. Ведутся работы по его капитальному ремонту, который планируется завершить в ноябре текущего года с последующей передачей объекта в муниципальную собственность. Кроме того, в 2026 году приступаем к капитальному ремонту ГТС в Сергиевском районе. Подготовка к безопасному пропуску паводковых вод осуществляется в плановом режиме. – сообщил министр. – Также во исполнение поручений Президента России Владимира Владимировича Путина на территории Самарской области в 2025 году завершены работы по установлению границ зон затопления и подтопления, предусмотренные графиком Росводресурсов».

Артем Ефимов отметил, что с учетом того, что основные риски затопления связаны с реками, полномочия по расчистке которых относятся к федеральным полномочиям, министерством выстроено тесное взаимодействие с Росводресурсами.

По итогам совещания губернатор Самарской области дал ряд поручений. В частности, создать в городах и районах оперативные штабы по контролю прохождения паводка, скорректировать планы действий с учетом прогноза Росгидромета.

«Подготовка и прохождение паводка – на личном контроле глав городов и районов. Превентивные меры – залог того, что нам удастся минимизировать негативные последствия паводка для экономики и жителей», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
25 февраля 2026, 21:13
Между правительством Самарской области и Роскачеством подписано соглашение о сотрудничестве
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали... Политика
141
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026, 15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы... Политика
896
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026, 19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве. Политика
1606
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
25 февраля 2026  22:11
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
98
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
25 февраля 2026  21:13
Между правительством Самарской области и Роскачеством подписано соглашение о сотрудничестве
143
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
25 февраля 2026  13:03
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
285
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026  12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
292
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
25 февраля 2026  12:54
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
319
Весь список