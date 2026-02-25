В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу закон, который переносит крайний срок оплаты коммунальных услуг с 10 на 15 число месяца.

Однако фактически воспользоваться новым сроком жители Самарской области смогут только при оплате за март. Квитанции за этот месяц нужно будет внести до 15 апреля.

Платежи за февраль оплачиваются по старым правилам — до 10 марта. Это связано с формулировкой закона: оплачивать услуги нужно до 15 числа месяца, следующего за расчетным.

Кроме того, сдвигается срок выставления квитанций. Теперь управляющие компании и расчетные центры обязаны направлять их не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным периодом.

В состав платежки входят начисления за коммунальные услуги — воду, отопление, водоотведение и вывоз мусора, содержание жилья, капитальный ремонт и дополнительные сервисы, такие как домофон или видеонаблюдение, пишет Самара-МК.