В Самаре 4 марта завоют сирены

В Самарской области пройдёт большая проверка систем оповещения населения в случае чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает областное управление МВД.

Системы проверят 4 марта — во всех населённых пунктах области громко зазвучат сирены. Средства передачи экстренной информации будут тестировать в плановом порядке. Точное время их запуска пока держится в секрете — управление пообещало уточнить его позднее.

Во время испытания на одну минуту прекратится вещание в эфире теле- и радиоканалов — программы и передачи будут прерваны специальным сигналом «Внимание всем!». Вслед за этим будет передано сообщение о том, как следует вести себя гражданам далее.

Так что самарцам при звуке сирен надо включить теле- и радиоприемники, а также мобильные телефоны, чтобы не пропустить важную информацию, пишет Самара-АиФ.