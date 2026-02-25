В Самаре проходит областной фестиваль комплекса ГТО среди школьников

В Самарской области в феврале и марте проводится фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди всех категорий населения. Мероприятие посвящено 95-летию исторического всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР».

Сегодня в Самаре проходит региональный этап соревнований среди обучающихся образовательных организаций. Школьники из разных городов и районов области участвуют в личных и командных состязаниях по многоборью ГТО, интерактивных мероприятиях, командной эстафете «Гонка ГТО».

Фото: Самарский спорт