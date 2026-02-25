Участник СВО из числа детей-сирот получил квартиру в Самаре 

Министерство строительства Самарской области продолжает активную работу по обеспечению жильем детей, оставшихся без попечения родителей. За два месяца 2026 года новоселье отметил 61 гражданин этой категории.

В рамках реализации жилищной программы, находящейся на личном контроле Губернатора Вячеслава Федорищева, особое внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции. 21 февраля состоялась церемония передачи квартиры военнослужащему Виктору Мальцеву, который относится к категории лиц из числа детей-сирот.

Вручение ключей прошло при участии руководства министерства строительства Самарской области и представителей военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону. Взаимодействие гражданских и военных структур позволило оперативно решить организационные вопросы, связанные с прибытием бойца из зоны проведения СВО для получения жилья.

Старший лейтенант юстиции Артем Горякин, представлявший военное следственное управление, отметил, что его ведомство планомерно работает над обеспечением социальных гарантий военнослужащих. «Дети, оставшиеся без попечения родителей, должны быть уверены, что государство окажет им полную поддержку, а их законные права будут реализованы в обязательном и первоочередном порядке. Сегодня министерство строительства ведет комплексную работу, чтобы ускорить предоставлению жилья детьми-сиротами и параллельно обеспечить необходимыми условиями наших защитников — участников специальной военной операции», - добавил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

Новосел Виктор Мальцев выразил признательность региональным властям и лично представителю СК за оказанное содействие. После завершения военной службы он намерен воспользоваться мерами социальной поддержки правительства Самарской области для создания семьи.

Фото – минстрой Самарской области