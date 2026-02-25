Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре состоялись чемпионат и первенство области по спортивному метанию ножа.
В Самаре состоялись чемпионат и первенство области по спортивному метанию ножа
С 20 по 22 февраля отряд Снежного десанта ветеранов «Волжские богатыри» провели активную добровольческую деятельность в Красном яре.
Снежный десант:  студотряды Самарской области продолжает помогать жителям региона
В Самарской области уже действует 42 меры поддержки семей с детьм.
От налогового кешбэка до компенсации ЖКХ: как в губерния поддерживают семьи с детьми
При поддержке и активном содействии самарского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» протезно-ортопедическое предприятие «ГлавОрто Приволжье» выдают высокотехнологичные протезы нижних конечностей участникам специальной военной операции.
Самарские ветераны СВО получают современные протезы при поддержке фонда «Защитники Отечества»
В Казани завершилось первенство России по самбо среди юниоров 18-20 лет.
Самарские самбисты стали призерами первенства России
В 2026 году в Сергиевском районе обновят два участка региональных дорог общей протяженностью 9,96 км.
В Сергиевском районе дорогу к селу Захаркино отремонтируют и защитят от паводка
За два месяца 2026 года в Самарской области новоселье отметил 61 человек из числа детей, оставшихся без попечения родителей.
Участник СВО из числа детей-сирот получил квартиру в Самаре 
В СамГМУ разрабатывают программу для цифрового контроля реабилитации ног после травм и операций.
Ученые СамГМУ превратят веб-камеру ноутбука в инструмент биомеханической диагностики
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.63
-0.12
EUR 90.58
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Участник СВО из числа детей-сирот получил квартиру в Самаре 

161
За два месяца 2026 года в Самарской области новоселье отметил 61 человек из числа детей, оставшихся без попечения родителей.

Министерство строительства Самарской области продолжает активную работу по обеспечению жильем детей, оставшихся без попечения родителей. За два месяца 2026 года новоселье отметил 61 гражданин этой категории.
В рамках реализации жилищной программы, находящейся на личном контроле Губернатора Вячеслава Федорищева, особое внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции. 21 февраля состоялась церемония передачи квартиры военнослужащему Виктору Мальцеву, который относится к категории лиц из числа детей-сирот.
Вручение ключей прошло при участии руководства министерства строительства Самарской области и представителей военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону. Взаимодействие гражданских и военных структур позволило оперативно решить организационные вопросы, связанные с прибытием бойца из зоны проведения СВО для получения жилья.
Старший лейтенант юстиции Артем Горякин, представлявший военное следственное управление, отметил, что его ведомство планомерно работает над обеспечением социальных гарантий военнослужащих. «Дети, оставшиеся без попечения родителей, должны быть уверены, что государство окажет им полную поддержку, а их законные права будут реализованы в обязательном и первоочередном порядке. Сегодня министерство строительства ведет комплексную работу, чтобы ускорить предоставлению жилья детьми-сиротами и параллельно обеспечить необходимыми условиями наших защитников — участников специальной военной операции», - добавил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.
Новосел Виктор Мальцев выразил признательность региональным властям и лично представителю СК за оказанное содействие. После завершения военной службы он намерен воспользоваться мерами социальной поддержки правительства Самарской области для создания семьи.

 

Фото – минстрой Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 20 по 22 февраля отряд Снежного десанта ветеранов «Волжские богатыри» провели активную добровольческую деятельность в Красном яре.
25 февраля 2026, 17:11
Снежный десант:  студотряды Самарской области продолжает помогать жителям региона
С 20 по 22 февраля отряд Снежного десанта ветеранов «Волжские богатыри» провели активную добровольческую деятельность в Красном яре. Общество
19
В Самарской области уже действует 42 меры поддержки семей с детьм.
25 февраля 2026, 16:59
От налогового кешбэка до компенсации ЖКХ: как в губерния поддерживают семьи с детьми
В Самарской области уже действует 42 меры поддержки семей с детьм.   Общество
72
При поддержке и активном содействии самарского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» протезно-ортопедическое предприятие «ГлавОрто Приволжье» выдают высокотехнологичные протезы нижних конечностей участникам специальной военной операции.
25 февраля 2026, 16:47
Самарские ветераны СВО получают современные протезы при поддержке фонда «Защитники Отечества»
При поддержке и активном содействии самарского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» протезно-ортопедическое предприятие «ГлавОрто... Общество
105
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
25 февраля 2026  13:03
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
219
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026  12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
214
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
25 февраля 2026  12:54
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
251
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
678
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
757
Весь список