В Самаре состоялись чемпионат и первенство области по спортивному метанию ножа.
В Самаре состоялись чемпионат и первенство области по спортивному метанию ножа
С 20 по 22 февраля отряд Снежного десанта ветеранов «Волжские богатыри» провели активную добровольческую деятельность в Красном яре.
Снежный десант:  студотряды Самарской области продолжает помогать жителям региона
В Самарской области уже действует 42 меры поддержки семей с детьм.
От налогового кешбэка до компенсации ЖКХ: как в губерния поддерживают семьи с детьми
При поддержке и активном содействии самарского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» протезно-ортопедическое предприятие «ГлавОрто Приволжье» выдают высокотехнологичные протезы нижних конечностей участникам специальной военной операции.
Самарские ветераны СВО получают современные протезы при поддержке фонда «Защитники Отечества»
В Казани завершилось первенство России по самбо среди юниоров 18-20 лет.
Самарские самбисты стали призерами первенства России
В 2026 году в Сергиевском районе обновят два участка региональных дорог общей протяженностью 9,96 км.
В Сергиевском районе дорогу к селу Захаркино отремонтируют и защитят от паводка
За два месяца 2026 года в Самарской области новоселье отметил 61 человек из числа детей, оставшихся без попечения родителей.
Участник СВО из числа детей-сирот получил квартиру в Самаре 
В СамГМУ разрабатывают программу для цифрового контроля реабилитации ног после травм и операций.
Ученые СамГМУ превратят веб-камеру ноутбука в инструмент биомеханической диагностики
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
От налогового кешбэка до компенсации ЖКХ: как в губерния поддерживают семьи с детьми

102
В Самарской области уже действует 42 меры поддержки семей с детьм.

С 1 июня 2026 года в России стартует прием заявлений на новую семейную налоговую выплату. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета Правительства в Госдуме. Мера коснется работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов в регионе. В Самарской области, где действует уже 42 меры поддержки семей с детьми, запуск федеральной инициативы усилит действующую региональную систему помощи.
Новая федеральная мера предусматривает перерасчет НДФЛ за 2025 год по льготной ставке 6%, а разницу вернут семье. «Мы подготовили всё необходимое к запуску этого механизма, которым, по предварительным оценкам, смогут воспользоваться свыше 4 млн семей», - отметил Михаил Мишустин.
В Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева выстроена комплексная система помощи семьям с детьми. Часть мер поддержки стала региональной составляющей национального проекта «Семья», реализуемого по поручению Президента страны Владимира Путина. Глава региона дал старт Десятилетию многодетной семьи, которое продлится до 2035 года. «Это очень важное для нас решение, оно идет в развитие тех поручений, которые давали Президент и Правительство РФ по поддержке многодетных семей. Нам важно усиливать каркас социальной поддержки наших жителей», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Среди ключевых региональных мер поддержки можно отметить следующие.
Компенсация расходов на оплату ЖКУ для многодетных семей предоставляется ежемесячно и включает 50% платы за наем и (или) содержание жилья, 50% платы за коммунальные услуги, 75% платы за обращение с ТКО и 50% взноса на капремонт. В 2025 году такую поддержку получили более 20 тысяч семей. В 2026 году в областном бюджете на эти цели предусмотрено более 896 млн рублей.
Второй год в регионе действует компенсация 50% стоимости очного обучения одного ребенка из многодетной семьи в вузах или ссузах. В 2025 году этой мерой воспользовались более 1800 многодетных семей. На 2026 год запланировано 216 млн рублей.
В прошлом году 258 многодетных семей получили единовременную социальную выплату на газификацию домов - приобретение и установку внутридомового газового оборудования, а также проектирование и строительство газораспределительных сетей. В 2025 году на эти цели направили более 51 млн рублей, в бюджете 2026 года запланировано почти 138 млн рублей.
Продолжается предоставление выплат на приобретение транспорта для многодетных семей с семью и более несовершеннолетними детьми. Размер выплаты - до 3 млн рублей. С начала 2026 года такой поддержкой уже воспользовались три семьи, а всего с 2024 года - 29 семей.
Упрощена процедура получения регионального семейного капитала при рождении или усыновлении третьего или последующих детей. Теперь семьям не нужно собирать чеки, подтверждающие расходы, - выплата осуществляется на основании самого факта многодетности. В прошлом году региональный капитал получили более 7,5 тысяч семей. В 2026 году на эти выплаты заложено 495 млн рублей.
За последние 1,5 года по поручению губернатора введен также ряд мер поддержки будущих и молодых мам. Среди них: единовременная выплата при постановке на учет по беременности для студенток очной формы обучения, бесплатное прохождение подготовительного этапа программы ЭКО, компенсация стоимости найма жилья для молодых семей с детьми, единовременная выплата 100 тыс. рублей женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, а также выплата 250 тыс. рублей многодетным семьям взамен земельного участка.

 

Фото:  Волжская коммуна

Теги: Самара

