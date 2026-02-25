Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха в Самаре 26 февраля ночью -14, -16°С, днем -5, -7°С.
26 февраля в регионе без осадков, ночью местами до -21°С, днем до -9°С 
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
Ресурсоснабжающая компания сделает перерасчет потребителям, которые с 1 января 2024-го по 28 февраля 2025 года оплачивали  обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.
В регионе снизили тарифы на обслуживание газового оборудования
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
Между правительством Самарской области и Роскачеством подписано соглашение о сотрудничестве
В преддверии Дня защитника Отечества на Самарской станции переливания крови состоялось торжественное вручение знаков «Почетный донор России».
75 жителей региона награждены званием Почетный донор России
25 февраля в Уфе прошел матч 27-го тура чемпионата России - Суперлиги по волейболу. 
«Нова» одержала победу над командой «Динамо-Урал» - 2:3
До 20:00 27 февраля участок улицы Магистральной в Самаре недоступен для проезда автотранспорта. ​​​​​​​Специалисты «РКС-Самара» приступили к работам 25 февраля.
Автобусы маршрутов №№ 27, 75 и 87 временно следуют по измененной схеме в Самаре
В Самарской области продолжается региональный этап Чемпионата «Профессионалы» — ключевого события для системы среднего профессионального образования.
Чемпионат «Профессионалы» в Самарской области представляет новые компетенции и возможности для молодёжи.
Стоматолог: регулярная чистка языка способствует профилактике лор-заболеваний и расстройств ЖКТ

236
Стоматолог Созинова 25 февраля рассказала, что чистка языка улучшает чувствительность вкусовых рецепторов.

Регулярная чистка языка способствует профилактике лор-заболеваний и расстройств желудочно-кишечного тракта, а также помогает сохранять чувствительность вкусовых рецепторов. Об этом 25 февраля «Известиям» рассказала стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Арина Созинова.

По словам специлиста, поверхность языка имеет сложный рельеф. Многочисленные сосочки формируют обширную неровную зону, в углублениях которой задерживаются частицы пищи и скапливаются бактерии. В результате язык становится своеобразным «депо» микрофлоры.

«Пищевые остатки, которые остаются между сосочками, служат для бактерий источником питания. Со временем формируется налет, который является одной из наиболее частых причин неприятного запаха изо рта — галитоза. Поэтому очищение языка важно не только для профилактики стоматологических проблем, но и для предупреждения лор-заболеваний и нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта. Кроме того, регулярная чистка помогает уменьшить выраженность галитоза и поддерживать чувствительность вкусовых рецепторов», — пояснила Созинова.

Очищать язык следует дважды в день — после основной чистки зубов, независимо от того, заметен налет или нет. Вечером процедура позволяет удалить накопившиеся за день загрязнения, а утром — убрать налет, сформировавшийся в течение ночи.

Для ухода можно использовать специальные приспособления. Одним из наиболее удобных вариантов является скребок для языка — насадка, напоминающая ложку по форме.

«Скребок эффективно удаляет налет не только со спинки языка, но и с внутренней поверхности щек. Его следует разместить как можно ближе к корню языка и аккуратно провести по направлению к кончику, снимая налет», — объяснила стоматолог.

Альтернативой может стать ложкообразная насадка для ирригатора. Она сочетает механическое очищение с подачей струи воды, которая смывает оставшиеся загрязнения. При использовании ирригатора рекомендуется начинать с минимального давления, постепенно увеличивая его при необходимости.

Созинова обратила внимание, что средства для чистки языка, как и зубные щетки, нуждаются в регулярной замене — примерно раз в три месяца при постоянном использовании.

 

Фото:  pxhere.com

Медицина

