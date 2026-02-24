Я нашел ошибку
Главные новости:
23 февраля члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк», которая была презентована в Музее им. М.В.Фрунзе в Самаре.
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
180 коробок гуманитарной помощи: в преддверии Дня защитника Отечества минздрав СО и профсоюзные организации учреждений здравоохранения приняли участие в сборе крупного гуманитарного груза.
Медицинское сообщество Самарской области помогает военнослужащим на передовой
В минувшие выходные, 22 февраля 2026 года, площадь Куйбышева в областной столице превратилась в центр масштабного празднования Масленицы.
В Масленицу в Самаре состоялся Фестиваль русской кухни
Около 240 домашних животных совершили поездки без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за январь 2026 года. 
Более 200 домашних животных самостоятельно путешествовали в поездах КбшЖД с начала года
На здании филологического факультета СГСПУ 24 февраля открыли мемориальную доску Андрею Трофимовичу Петтоки (Петухову).
В Самаре открыли утраченную мемориальную доску Андрею Петтоки
Актриса Ирина Шевчук, известная по роли зенитчицы Риты Осяниной из фильма «А зори здесь тихие...», умерла на 75-ом году жизни.
Умерла актриса Ирина Шевчук, известная по роли из фильма «А зори здесь тихие...» 
26 февраля представители УФНС СО и центра «Мой бизнес» проведут очередную консультацию для самарских предпринимателей.
Самарским предпринимателям расскажут о маркировке товаров и изменениях в налоговом законодательстве
В самарской школе № 41 «Гармония» в рамках проекта «Классные встречи» со школьниками встретился руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.
Проект «Классные встречи» со школьниками стартовал в Самаре
Самарские врачи удлинили палец 15-летней пианистке

222
Самарские врачи удлинили палец 15-летней пианистке

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета 15-летней девушке провели операцию, благодаря которой она смогла продолжить занятия музыкой.

С раннего детства у девушки наблюдалось укорочение безымянного пальца правой кисти. По мере роста разница в длине усиливалась и начала мешать игре на фортепиано. Врачи диагностировали у пациентки брахиметакарпию.

Перед хирургическим вмешательством специалисты выполнили 3D-моделирование кисти и с помощью программного обеспечения рассчитали необходимую степень удлинения пальца для восстановления анатомических пропорций.

Затем травматологи-ортопеды установили мини-аппарат внешней фиксации и провели пересечение укороченной пястной кости с последующим постепенным разведением костных фрагментов. Методика позволила сохранить функции кисти — девушка продолжала заниматься и готовиться к экзаменам.

После формирования новой костной ткани аппарат сняли амбулаторно, и в тот же день пациентка вернулась домой. В настоящее время Анастасия проходит реабилитацию и продолжает подготовку к поступлению в музыкальное училище, пишет Самара-МК.

Фото pxhere.com

Здравоохранение
180 коробок гуманитарной помощи: в преддверии Дня защитника Отечества минздрав СО и профсоюзные организации учреждений здравоохранения приняли участие в сборе крупного гуманитарного груза.
24 февраля 2026  16:09
Медицинское сообщество Самарской области помогает военнослужащим на передовой
87
Роспотребнадзор сообщил об угрозе весенней волны гриппа
24 февраля 2026  13:59
24 февраля 2026  13:59
Роспотребнадзор сообщил об угрозе весенней волны гриппа
185
Самарские врачи удлинили палец 15-летней пианистке
24 февраля 2026  12:04
24 февраля 2026  12:04
Самарские врачи удлинили палец 15-летней пианистке
222
В преддверии Дня защитника Отечества в министерстве здравоохранения Самарской области прошло вручение ведомственных наград специалистам отрасли здравоохранения.
20 февраля 2026  22:06
Андрей Орлов вручил ведомственные награды медикам региона
910
В поселке Рощинский открылась новая врачебная амбулатория на 200 посещений.
20 февраля 2026  21:50
Более 8 тысяч жителей пгт Рощинский получают помощь в новой врачебной амбулатории
1048
Сложность вмешательства заключалась в необходимости частичной резекции нижней полой вены и проведения нефрэктомии.
20 февраля 2026  21:26
Хирурги больницы им. Середавина провели экстренную сложную операцию по удалению 5-килограммовой опухоли
1269
В Самаре на кадастровый учет поставлено новое здание детской поликлиники
20 февраля 2026  11:50
20 февраля 2026  11:50
В Самаре на кадастровый учет поставлено новое здание детской поликлиники
590
В Самарской области в 2025 года была реализована 61 корпоративная программа общественного здоровья с охватом более 22 тысяч человек, работающих в 6 отраслях.
19 февраля 2026  22:10
В региональном минздраве внедрена корпоративная программа по укреплению здоровья на рабочих местах
1094
Врач подчеркнул, что опасен не сам кофе, а условия, в которых он употребляется. Особенно неблагоприятным считается крепкий кофе натощак, выпитый на улице при низкой температуре и в сочетании с быстрой ходьбой или физической нагрузкой.
19 февраля 2026  18:19
Врач-терапевт предупредили об опасности употребления кофе на морозе
19 февраля 2026  18:19
Врач-терапевт предупредили об опасности употребления кофе на морозе
809
Мужчине рекомендуется посещать уролога не реже одного раза в год, даже при отсутствии жалоб, отметил врач Сергей Пикалов.
19 февраля 2026  15:58
Врач СОКБ им. Середавина назвал 7 правил сохранения репродуктивного здоровья мужчины
778
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
590
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
650
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
1064
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
2754
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
1030
Весь список