Самарские врачи удлинили палец 15-летней пианистке

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета 15-летней девушке провели операцию, благодаря которой она смогла продолжить занятия музыкой.

С раннего детства у девушки наблюдалось укорочение безымянного пальца правой кисти. По мере роста разница в длине усиливалась и начала мешать игре на фортепиано. Врачи диагностировали у пациентки брахиметакарпию.

Перед хирургическим вмешательством специалисты выполнили 3D-моделирование кисти и с помощью программного обеспечения рассчитали необходимую степень удлинения пальца для восстановления анатомических пропорций.

Затем травматологи-ортопеды установили мини-аппарат внешней фиксации и провели пересечение укороченной пястной кости с последующим постепенным разведением костных фрагментов. Методика позволила сохранить функции кисти — девушка продолжала заниматься и готовиться к экзаменам.

После формирования новой костной ткани аппарат сняли амбулаторно, и в тот же день пациентка вернулась домой. В настоящее время Анастасия проходит реабилитацию и продолжает подготовку к поступлению в музыкальное училище, пишет Самара-МК.

Фото pxhere.com