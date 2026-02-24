Чемпионат России по сноукайтингу пройдёт в Тольятти с 25 февраля по 1 марта

На акваторию Куйбышевского водохранилища выйдут профессиональные спортсмены и любители.

В первые три дня состоятся гонки чемпионата россии в дисциплине «марафон». Параллельно с чемпионатом россии пройдут соревнования любителей по сноукайтингу, сноувингу и зимнему виндсерфингу. Гонка с общего старта запланирована на 28 февраля при наличии погодных условий, пишет СитиТраффик.

Наблюдать за соревнованиями можно будет с новой набережной автозаводского района, сообщили в оргкомитете ЧР по сноукайтингу «Жигулёвское море 2026».