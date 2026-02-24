Я нашел ошибку
Главные новости:
23 февраля члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк», которая была презентована в Музее им. М.В.Фрунзе в Самаре.
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
180 коробок гуманитарной помощи: в преддверии Дня защитника Отечества минздрав СО и профсоюзные организации учреждений здравоохранения приняли участие в сборе крупного гуманитарного груза.
Медицинское сообщество Самарской области помогает военнослужащим на передовой
В минувшие выходные, 22 февраля 2026 года, площадь Куйбышева в областной столице превратилась в центр масштабного празднования Масленицы.
В Масленицу в Самаре состоялся Фестиваль русской кухни
Около 240 домашних животных совершили поездки без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за январь 2026 года. 
Более 200 домашних животных самостоятельно путешествовали в поездах КбшЖД с начала года
На здании филологического факультета СГСПУ 24 февраля открыли мемориальную доску Андрею Трофимовичу Петтоки (Петухову).
В Самаре открыли утраченную мемориальную доску Андрею Петтоки
Актриса Ирина Шевчук, известная по роли зенитчицы Риты Осяниной из фильма «А зори здесь тихие...», умерла на 75-ом году жизни.
Умерла актриса Ирина Шевчук, известная по роли из фильма «А зори здесь тихие...» 
26 февраля представители УФНС СО и центра «Мой бизнес» проведут очередную консультацию для самарских предпринимателей.
Самарским предпринимателям расскажут о маркировке товаров и изменениях в налоговом законодательстве
В самарской школе № 41 «Гармония» в рамках проекта «Классные встречи» со школьниками встретился руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.
Проект «Классные встречи» со школьниками стартовал в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.75
0.11
EUR 90.28
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
В Самаре пройдет встреча на тему «Почему Италия? Неореализм как новый кино-язык»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Проект «Классные встречи» со школьниками стартовал в Самаре

157
В самарской школе № 41 «Гармония» в рамках проекта «Классные встречи» со школьниками встретился руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.

В самарской школе № 41 «Гармония» в рамках федерального проекта «Классные встречи» со школьниками встретился руководитель движения «Самарский КВН», член президиума регионального Совета отцов, заслуженный работник культуры Самарской области Сергей Ларионов. Он обсудил с ребятами вопрос взаимоотношений в семье, поделившись собственными примерами, а также рассказал о планах детской лиги КВН на 2026 год.

«Я давно работаю с детьми, подростками и студентами и точно знаю, насколько важно говорить с ребятами на равных, независимо от того, сколько им лет. Мне в этом всегда помогают личные примеры и интерактив, будь то мои дети или те ребята, которые приходят к нам в КВН. Важно отвечать на их вопросы, погружаться в проблемы и вместе находить пути решения, – поделился Сергей Ларионов. – Сегодняшних школьников интересует и волнует многое, и это здорово – широкий спектр интересов поможет им в будущем быть разносторонними, развиваться не только в том направлении, которое они выберут своей профессией, но и в других».

Сергей Ларионов поделился со школьниками личным опытом воспитания детей и поиска компромисса при семейных конфликтах, вместе с ними рассуждал о ценности семьи и важности выбора жизненного пути. Отвечая на вопросы о своей деятельности в КВН, он рассказал о необычном опыте приглашения в жюри таксиста, капитана подводной лодки и женщины-кинолога.

«Наш детский КВН давно зарекомендовал себя как настоящая кузница талантов – именно здесь растут будущие чемпионы телевизионного шоу «КВН. Дети» и участники Всероссийской юниор-лиги, которые достойно представляют Самарскую область на всю страну. 3 и 4 марта нас ждут полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН, будет 12 команд из девяти школ, Приволжского государственного университета путей сообщений и детской театральной школы «АРТкласс». Всех ждем в зрительном зале», – добавил Сергей Ларионов.

В завершение гость пожелал удачи в полуфинале детской лиги команде КВН школы № 41 «Гармония», участники которой также присутствовали на «Классной встрече». Отметим, что полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН состоятся 3 и 4 марта в 18:00 в КРЦ «Звезда».

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара Школа

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
17 февраля в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» в школе № 41 прошло занятие, посвященное теме «Видеоплатформа».
17 февраля 2026, 15:12
Руководитель Департамента цифрового развития Самары провел «Урок цифры» для школьников
17 февраля в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» в школе № 41 прошло занятие, посвященное теме «Видеоплатформа». Образование
694
Администрация школы, педагоги и ученики после урока мужества пригласили ветеранов СВО в музей Соловецких юнг.
16 февраля 2026, 16:59
В самарской школе №174 прошел «Урок мужества» с участниками СВО
Администрация школы, педагоги и ученики после урока мужества пригласили ветеранов СВО в музей Соловецких юнг. Общество
592
Школы Самары принимают участие в просветительском проекте «Финансовая безопасность в образовательных организациях».
06 февраля 2026, 15:12
Для школьников Самары проводят уроки финансовой безопасности
Школы Самары принимают участие в просветительском проекте «Финансовая безопасность в образовательных организациях». Образование
855
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
590
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
650
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
1064
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
2754
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
1030
Весь список