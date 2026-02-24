Проект «Классные встречи» со школьниками стартовал в Самаре

В самарской школе № 41 «Гармония» в рамках федерального проекта «Классные встречи» со школьниками встретился руководитель движения «Самарский КВН», член президиума регионального Совета отцов, заслуженный работник культуры Самарской области Сергей Ларионов. Он обсудил с ребятами вопрос взаимоотношений в семье, поделившись собственными примерами, а также рассказал о планах детской лиги КВН на 2026 год.



«Я давно работаю с детьми, подростками и студентами и точно знаю, насколько важно говорить с ребятами на равных, независимо от того, сколько им лет. Мне в этом всегда помогают личные примеры и интерактив, будь то мои дети или те ребята, которые приходят к нам в КВН. Важно отвечать на их вопросы, погружаться в проблемы и вместе находить пути решения, – поделился Сергей Ларионов. – Сегодняшних школьников интересует и волнует многое, и это здорово – широкий спектр интересов поможет им в будущем быть разносторонними, развиваться не только в том направлении, которое они выберут своей профессией, но и в других».



Сергей Ларионов поделился со школьниками личным опытом воспитания детей и поиска компромисса при семейных конфликтах, вместе с ними рассуждал о ценности семьи и важности выбора жизненного пути. Отвечая на вопросы о своей деятельности в КВН, он рассказал о необычном опыте приглашения в жюри таксиста, капитана подводной лодки и женщины-кинолога.



«Наш детский КВН давно зарекомендовал себя как настоящая кузница талантов – именно здесь растут будущие чемпионы телевизионного шоу «КВН. Дети» и участники Всероссийской юниор-лиги, которые достойно представляют Самарскую область на всю страну. 3 и 4 марта нас ждут полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН, будет 12 команд из девяти школ, Приволжского государственного университета путей сообщений и детской театральной школы «АРТкласс». Всех ждем в зрительном зале», – добавил Сергей Ларионов.



В завершение гость пожелал удачи в полуфинале детской лиги команде КВН школы № 41 «Гармония», участники которой также присутствовали на «Классной встрече». Отметим, что полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН состоятся 3 и 4 марта в 18:00 в КРЦ «Звезда».

Фото: пресс-служба администрации Самары