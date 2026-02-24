Самарским предпринимателям расскажут о маркировке товаров и изменениях в налоговом законодательстве

26 февраля в 11:00 представители Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области и центра «Мой бизнес» проведут очередную консультацию для самарских предпринимателей.



Представителям делового сообщества расскажут о мерах государственной поддержки и о работе с маркировкой в рамках национальной системы маркировки «Честный знак», а также об изменениях в налоговом законодательстве в 2026 году. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».



Консультация состоится на базе администрации Железнодорожного района (ул. Урицкого, 21). Записаться на консультацию можно по телефону +7 (846) 207-55-45 или по электронной почте event@sbi63.





Фото: пресс-служба администрации Самары