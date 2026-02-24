В Масленицу в Самаре состоялся Фестиваль русской кухни

В минувшие выходные, 22 февраля 2026 года, площадь Куйбышева в областной столице превратилась в центр масштабного празднования Масленицы. Главным событием стал Фестиваль русской кухни, организованный Министерством промышленности и торговли Самарской области. Он объединил самарских производителей, пекарни и ремесленников.

В рамках Фестиваля прошли мастер-классы по приготовлению фирменных блюд. Участниками гастрофестиваля выступили рестораны, кафе, пекарни. Традиционным символом тепла, настоящего русского гостеприимства и уюта стал проект «от Души из Печи» с настоящей русской печкой. Жители и гости региона смогли оценить мастерство ведущих рестораторов: горячие блины по традиционным рецептам, ароматный травяной чай с натуральным вареньем от местных хозяйств, а также продукцию самарских пекарен и кондитерских.

В рамках Фестиваля работала яркая площадка ремесленников и выставка-продажа изделий народно-художественных промыслов. Свои уникальные работы представили предприниматели и мастера региона — от традиционных игрушек до эксклюзивных сувениров ручной работы, посвященных традициям, истории и русским праздникам, включая Масленицу: куклы из соломки, полимерной глины и ваты, народные сувениры. Особое место заняли товары участников регионального проекта «Самарский продукт». Праздничную атмосферу Фестиваля дополнили скоморохи, творческие коллективы и интерактивы для взрослых и детей.

«Популяризация русской кухни способствует сохранению кулинарных традиций как части культуры государствообразующего народа России, а также стимулирует ресторанно-гостиничную и туристическую сферы в нашей многонациональной стране. Поддержка самарских ремесленников и сохранение традиций народно-художественных промыслов — одно из ключевых направлений работы Минпромторга и задача, поставленная нам губернатором Вячеславом Федорищевым», — отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Фото: пресс-служба правительства СО