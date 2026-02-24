️На кондитерской фабрике «Сладкодаров» в Красноярском районе открылся музей специальной военной операции.

В экспозиции представлены подлинные артефакты, переданные участниками СВО и волонтёрами, сообщает пресс-служба минэкономразвития СО.

«Всё это пространство сделано нашим коллективом. Это укрепляет корпоративную культуру, объединяет команду и формирует чувство ответственности за территорию, - отметил директор ООО «СладПром» Евгений Цимбалий. - Мы хотим, чтобы Новый Буян развивался, чтобы здесь появлялись точки притяжения и места силы, куда хотелось бы приезжать. Чтобы рос туристический поток, и территория становилась более привлекательной для жизни и работы».

За последние два года компания «СладПром» инвестировала 432 млн рублей в модернизацию мощностей.

Выручка предприятия за прошлый год составила 738 млн рублей.

Предприятие реализует инвестпроекты с привлечением господдержки: льготного кредитования, инструментов Фонда развития промышленности, Минэкономразвития и Корпорации МСП.

«Гордимся примерами социально-ответственного бизнеса! Такие предприятия не только активно развиваются сами, но и дают импульс развитию сельских территорий, уделяют большое внимание реализации социально-значимых проектов», - подчеркнул Павел Финк.

