Главные новости:
Первый выезд в рамках Фестиваля патриотических инициатив «Быть патриотом на деле» успешно прошёл 18 февраля в Отрадном.
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоялся турнир по хоккею под лозунгом «В единстве наша сила, в сплоченности успех!», посвященный Дню защитника Отечества.
В Самаре состоялся хоккейный турнир в честь Дня защитника Отечества
На сцене МКТК «Дирижабль» состоялась премьера спектакля-читки «Серёгина война»
Студенты выпускного курса СГИК представили спектакль «Серёгина война»
Выпускник Тольяттинского медицинского колледжа Александр Коледов сегодня отвечает за здоровье жителей двух сёл –Лозовки и Ерзовки.
Молодой специалист Александр Коледов стал участником программы «Земский фельдшер»
23 февраля активисты Молодежки Народного фронта СО организовали для учащихся ГБОУ СОШ имени Героя М.Н. Заводского культурно-патриотическое мероприятие.
В День защитника Отечества молодежь села Елховка познакомилась с работами фронтового фотографа Олега Ракшина
️На кондитерской фабрике «Сладкодаров» в Красноярском районе открылся музей специальной военной операции.
В Красноярском районе открылся музей специальной военной операции
23 февраля члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк», которая была презентована в Музее им. М.В.Фрунзе в Самаре.
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
180 коробок гуманитарной помощи: в преддверии Дня защитника Отечества минздрав СО и профсоюзные организации учреждений здравоохранения приняли участие в сборе крупного гуманитарного груза.
Медицинское сообщество Самарской области помогает военнослужащим на передовой
В Красноярском районе открылся музей специальной военной операции

115
️На кондитерской фабрике «Сладкодаров» в Красноярском районе открылся музей специальной военной операции.

️На кондитерской фабрике «Сладкодаров» в Красноярском районе открылся музей специальной военной операции.

В экспозиции представлены подлинные артефакты, переданные участниками СВО и волонтёрами, сообщает пресс-служба минэкономразвития СО.

«Всё это пространство сделано нашим коллективом. Это укрепляет корпоративную культуру, объединяет команду и формирует чувство ответственности за территорию, - отметил директор ООО «СладПром» Евгений Цимбалий. - Мы хотим, чтобы Новый Буян развивался, чтобы здесь появлялись точки притяжения и места силы, куда хотелось бы приезжать. Чтобы рос туристический поток, и территория становилась более привлекательной для жизни и работы».

За последние два года компания «СладПром» инвестировала 432 млн рублей в модернизацию мощностей.

Выручка предприятия за прошлый год составила 738 млн рублей.

Предприятие реализует инвестпроекты с привлечением господдержки: льготного кредитования, инструментов Фонда развития промышленности, Минэкономразвития и Корпорации МСП.

«Гордимся примерами социально-ответственного бизнеса! Такие предприятия не только активно развиваются сами, но и дают импульс развитию сельских территорий, уделяют большое внимание реализации социально-значимых проектов», - подчеркнул Павел Финк.

 

Фото:   минэкономразвития СО

Теги: Самара

