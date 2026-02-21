Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области

Дроны ВСУ в ночь на 21 февраля атаковали Самарскую область. Удары пришлись по промышленным предприятиям. Всего повреждены две площадки на территории региона. С таким заявлением выступил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

По его сведениям, пострадавших нет. На места ЧП прибыли специалисты оперативных служб. Губернатор призвал местных сохранять спокойствие.

"Уважаемые жители Самарской области. Сегодня ночью враг нанес удар по двум промышленным площадкам на территории региона", - оповестил Вячеслав Федорищев, пишет КП.