Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские росгвардейцы приняли участие в акции «Донор Отечества»
Самарские росгвардейцы приняли участие в акции «Донор Отечества»
В Самаре прошел Всероссийский конкурс юных художников "Преображение"
В Самаре прошел Всероссийский конкурс юных художников "Преображение"
В Сызрани мужчина незаконно ловил плотву и окуней
В Сызрани мужчина незаконно ловил плотву и окуней
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
В Самаре подешевела долгосрочная аренда квартир
В Самаре подешевела долгосрочная аренда квартир
В ДТП с КАМАЗом в Самарской области погиб водитель иномарки
В ДТП с КАМАЗом в Самарской области погиб водитель иномарки
Масленичные гуляния проходят во всех районах Самары
Масленичные гуляния проходят во всех районах Самары
Двое пострадали в ДТП в Октябрьском районе города Самары
Двое пострадали в ДТП в Октябрьском районе города Самары
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.75
0.11
EUR 90.28
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области

282
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области

Дроны ВСУ в ночь на 21 февраля атаковали Самарскую область. Удары пришлись по промышленным предприятиям. Всего повреждены две площадки на территории региона. С таким заявлением выступил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

По его сведениям, пострадавших нет. На места ЧП прибыли специалисты оперативных служб. Губернатор призвал местных сохранять спокойствие.

"Уважаемые жители Самарской области. Сегодня ночью враг нанес удар по двум промышленным площадкам на территории региона", - оповестил Вячеслав Федорищев, пишет КП.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026, 11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
В субботу и воскресенье гостей ждет выставка «Город мастеров», в которой примут участие в общей сложности не менее 200 мастеров глиняной и соломенной... Общество
227
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026, 13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
С 16:00 21 февраля до 18:00 22 февраля для обеспечения безопасности дорожного движения будет действовать запрет на остановку и стоянку транспорта.  Транспорт
450
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026, 10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
Главная телебашня самарского региона озарится символикой праздника (флагами, лентами, звездами), стилизованными надписями «С 23 февраля» и «С Днём... Общество
385
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
241
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
278
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
456
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
388
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
647
Весь список