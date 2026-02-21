Масленичные гуляния проходят во всех районах Самары

Всего в парках, скверах, на площадях, во дворах, вблизи школ и учреждений культуры организовано более 60 площадок.

В Железнодорожном районе провели праздник в Сквере Первых Космонавтов на улице Гагарина – масленичные гуляния для жителей организовали при содействии Центра дополнительного образования «Лидер». В программе праздника – выступление скоморохов, традиционные масленичные забавы и конкурсы для детей и взрослых, интерактивные игры, а также масленичные сладости.

Жители домов № 19-21 по улице Матросова отпраздновали «Разгуляй» — четвертый день масленичной недели — во дворе. Праздник с интерактивными играми, конкурсами, частушками под баян с чаем и блинами был организован при участии ТОС «Орбита» и депутатов городской Думы.

Масленичные гуляния прошли и на площадке социокультурного центра «Вдохновение» на базе Дворца ветеранов в Красноглинском районе областной столицы. Все желающие приняли участие в мастер-классе по созданию куклы-оберега от педагогов центра детского и юношеского технического творчества «Импульс».

Напомним, в этом году гуляния Широкой Масленицы на главной площади города пройдут 21 и 22 февраля. Подробная программа опубликована на сайте администрации города Самары https://samadm.ru/media/news/58241/.