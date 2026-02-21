Я нашел ошибку
Самарские росгвардейцы приняли участие в акции «Донор Отечества»
В Самаре прошел Всероссийский конкурс юных художников "Преображение"
В Сызрани мужчина незаконно ловил плотву и окуней
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
В Самаре подешевела долгосрочная аренда квартир
В ДТП с КАМАЗом в Самарской области погиб водитель иномарки
Масленичные гуляния проходят во всех районах Самары
Двое пострадали в ДТП в Октябрьском районе города Самары
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
Всего в парках, скверах, на площадях, во дворах, вблизи школ и учреждений культуры организовано более 60 площадок. 

 В Железнодорожном районе провели праздник в Сквере Первых Космонавтов на улице Гагарина – масленичные гуляния для жителей организовали при содействии Центра дополнительного образования «Лидер». В программе праздника – выступление скоморохов, традиционные масленичные забавы и конкурсы для детей и взрослых, интерактивные игры, а также масленичные сладости.  

 Жители домов № 19-21 по улице Матросова отпраздновали «Разгуляй» — четвертый день масленичной недели — во дворе. Праздник с интерактивными играми, конкурсами, частушками под баян с чаем и блинами был организован при участии ТОС «Орбита» и депутатов городской Думы.

 Масленичные гуляния прошли и на площадке социокультурного центра «Вдохновение» на базе Дворца ветеранов в Красноглинском районе областной столицы. Все желающие приняли участие в мастер-классе по созданию куклы-оберега от педагогов центра детского и юношеского технического творчества «Импульс».

 Напомним, в этом году гуляния Широкой Масленицы на главной площади города пройдут 21 и 22 февраля. Подробная программа опубликована на сайте администрации города Самары https://samadm.ru/media/news/58241/.

