Самарские росгвардейцы приняли участие в акции «Донор Отечества»
В Самаре прошел Всероссийский конкурс юных художников "Преображение"
В Сызрани мужчина незаконно ловил плотву и окуней
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
В Самаре подешевела долгосрочная аренда квартир
В ДТП с КАМАЗом в Самарской области погиб водитель иномарки
Масленичные гуляния проходят во всех районах Самары
Двое пострадали в ДТП в Октябрьском районе города Самары
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
В ДТП с КАМАЗом в Самарской области погиб водитель иномарки

В ДТП с КАМАЗом в Самарской области погиб водитель иномарки

Еще одно из ДТП 20 февраля произошло в 18:03 в Пестравском районе. 49-летний мужчина, управляя транспортным средством Toyota Land Cruiser 300, двигался по автодороге «Самара-Волгоград-Пестравка» в направлении автодороги «Самара- Пугачев-Энгельс-Волгоград». В пути следования, он не уступил дорогу транспортному средству КамАЗ М1946 в составе полуприцепа Тонар 97861, под управлением 55-летнего водителя, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка и двигающемуся по главной дороге. 70-летний пассажир автомобиля Toyota госпитализирован, водитель погиб.

Теги: ДТП

