Длинные выходные начались в России, граждане страны будут отдыхать с 21 по 23 февраля, так как День защитника Отечества в этом году отмечается в понедельник, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.

"Двадцать третье февраля — День защитника Отечества — приходится на понедельник. Для работников с пятидневной рабочей неделей это означает стандартный трехдневный период отдыха — с субботы 21 февраля по понедельник 23 февраля включительно", — сказала Подольская.

Она отметила, что первая рабочая неделя после праздника будет четырехдневной.

Кроме того, как указала Подольская, уже через две недели россиян ждут следующие длинные выходные.