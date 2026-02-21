В Самаре в 2026 году может появиться городская электричка

В этом году в Самаре планируется запуск городских электричек. Они свяжут разные уголки города. Об этом в интервью «КП-Самара» сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

«Мы решили запустить по внутригородским артериям достаточно большое количество электропоездов, которые будут соединять разные уголки Самары с транспортными узлами. То есть пассажир, который пользуется городской электричкой, сможет как с пересадкой, так и без нее добираться до разных уголков города», - пояснил Артур Абдрашитов.

Например, до Кошелев парка до ж/д вокзала теперь можно будет добраться с большей частотой и периодичностью. Станция «Ягодная» и сейчас пользуется популярностью – каждый день ей пользуются около 1,5 тысяч пассажиров.

Что касается сроков запуска, они уже известны. Электропоезда начнут курсировать с 1 мая 2026 года.