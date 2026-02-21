Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха в Самаре 22 февраля ночью -12, -14°С, днем -5, -7°С.
22 февраля в регионе без осадков, до -10°С
25 февраля в 19:00 Самарская филармония вместе со слушателями празднует День рождения Самарского органа, которому исполняется 25 лет!
Самарская филармония вместе со слушателями отпразднует 25-летие Самарского органа
Торжественные мероприятия пройдут 6 марта в формате традиционных областных соревнований по лыжным гонкам на призы ГАУ ДО «Спортивная школа «Чайка».
Любителей лыжного спорта приглашают на праздник в честь 50-летия лыжной базы «Чайка» 
23 февраля Самарская область вместе со всей страной будет чествовать тех, кто стоит на ее защите. Эти люди разных возрастов, различного образования, это мужчины и женщины, люди разных религий и различных национальностей.
В День защитника Отечества в регионе пройдут патриотические мероприятия
В Самаре в 2026 году может появиться городская электричка
В Самаре в 2026 году может появиться городская электричка
В Самаре представят литературный сборник, посвященный подвигам героев СВО
В Самаре представят литературный сборник, посвященный подвигам героев СВО
Стало известно об отказе россиян от традиционных моделей питания
Стало известно об отказе россиян от традиционных моделей питания
Прокуратура отсудила лагерь "Дубки" в Сызранском районе
Прокуратура отсудила лагерь "Дубки" в Сызранском районе
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.75
0.11
EUR 90.28
0.11
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
Любителей лыжного спорта приглашают на праздник в честь 50-летия лыжной базы «Чайка» 

121
Торжественные мероприятия пройдут 6 марта в формате традиционных областных соревнований по лыжным гонкам на призы ГАУ ДО «Спортивная школа «Чайка».

 Лыжная база в поселке Управленческий была основана в 1976 году и за эти годы стала основным учебно-спортивным центром Самарской области по лыжным видам спорта. В 2026 году «Чайка» отмечает 50-летие.

Торжественные мероприятия пройдут в пятницу, 6 марта, в формате традиционных областных соревнований по лыжным гонкам на призы ГАУ ДО «Спортивная школа «Чайка».

В программе:

13:15 | спринт 50 м
15:00 | раздельный старт 3 км, 5 км
17:30 | эстафета 2,5 км
19:30 | масс-старт 3 км

 Принять участие могут все желающие от 6 лет и старше (в зависимости от дистанции) при наличии медицинского допуска. Заявки принимаются до 3 марта. Подробности - в Положении о соревнованиях.

Проведение массовых соревнований по лыжным гонкам способствует привлечению широких слоев населения к ведению здорового и активного образа жизни, что отвечает задачам государственной программы «Спорт России».

 

Фото:  минспорта СО

Теги: Самара

Новости по теме
25 февраля в 19:00 Самарская филармония вместе со слушателями празднует День рождения Самарского органа, которому исполняется 25 лет!
21 февраля 2026, 15:28
Самарская филармония вместе со слушателями отпразднует 25-летие Самарского органа
25 февраля в 19:00 Самарская филармония вместе со слушателями празднует День рождения Самарского органа, которому исполняется 25 лет! Общество
72
23 февраля Самарская область вместе со всей страной будет чествовать тех, кто стоит на ее защите. Эти люди разных возрастов, различного образования, это мужчины и женщины, люди разных религий и различных национальностей.
21 февраля 2026, 14:42
В День защитника Отечества в регионе пройдут патриотические мероприятия
23 февраля Самарская область вместе со всей страной будет чествовать тех, кто стоит на ее защите. Эти люди разных возрастов, различного образования, это... Общество
138
Одной из площадок стал Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова, где второй год подряд проверяют умения конкурсантов по ремонту беспилотных летательных аппаратов.
21 февраля 2026, 08:00
Более 100 компетенций для самореализации: в Самарской области проходит чемпионат «Профессионалы»
Одной из площадок стал Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова, где второй год подряд проверяют умения конкурсантов по... Образование
304
В центре внимания
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
532
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
392
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
549
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
413
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
664
