Любителей лыжного спорта приглашают на праздник в честь 50-летия лыжной базы «Чайка» 

Лыжная база в поселке Управленческий была основана в 1976 году и за эти годы стала основным учебно-спортивным центром Самарской области по лыжным видам спорта. В 2026 году «Чайка» отмечает 50-летие.



Торжественные мероприятия пройдут в пятницу, 6 марта, в формате традиционных областных соревнований по лыжным гонкам на призы ГАУ ДО «Спортивная школа «Чайка».



В программе:



13:15 | спринт 50 м

15:00 | раздельный старт 3 км, 5 км

17:30 | эстафета 2,5 км

19:30 | масс-старт 3 км



Принять участие могут все желающие от 6 лет и старше (в зависимости от дистанции) при наличии медицинского допуска. Заявки принимаются до 3 марта. Подробности - в Положении о соревнованиях.



Проведение массовых соревнований по лыжным гонкам способствует привлечению широких слоев населения к ведению здорового и активного образа жизни, что отвечает задачам государственной программы «Спорт России».

Фото: минспорта СО