Температура воздуха в Самаре 22 февраля ночью -12, -14°С, днем -5, -7°С.
22 февраля в регионе без осадков, до -10°С
25 февраля в 19:00 Самарская филармония вместе со слушателями празднует День рождения Самарского органа, которому исполняется 25 лет!
Самарская филармония вместе со слушателями отпразднует 25-летие Самарского органа
Торжественные мероприятия пройдут 6 марта в формате традиционных областных соревнований по лыжным гонкам на призы ГАУ ДО «Спортивная школа «Чайка».
Любителей лыжного спорта приглашают на праздник в честь 50-летия лыжной базы «Чайка» 
23 февраля Самарская область вместе со всей страной будет чествовать тех, кто стоит на ее защите. Эти люди разных возрастов, различного образования, это мужчины и женщины, люди разных религий и различных национальностей.
В День защитника Отечества в регионе пройдут патриотические мероприятия
В Самаре в 2026 году может появиться городская электричка
В Самаре в 2026 году может появиться городская электричка
В Самаре представят литературный сборник, посвященный подвигам героев СВО
В Самаре представят литературный сборник, посвященный подвигам героев СВО
Стало известно об отказе россиян от традиционных моделей питания
Стало известно об отказе россиян от традиционных моделей питания
Прокуратура отсудила лагерь "Дубки" в Сызранском районе
Прокуратура отсудила лагерь "Дубки" в Сызранском районе
Самарская филармония вместе со слушателями отпразднует 25-летие Самарского органа

25 февраля в 19:00 Самарская филармония вместе со слушателями празднует День рождения Самарского органа, которому исполняется 25 лет!

25 февраля в 19:00 Самарская филармония вместе со слушателями празднует День рождения Самарского органа, которому исполняется 25 лет!   (12+)

День рождения - это всегда сюрпризы, торт, шампанское и прекрасное настроение! Все это ждет слушателей на концерте в честь 25-летия «Короля музыкальных инструментов»!

За органным пультом в этот вечер будет заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов, солистка Самарской филармонии Людмила Камелина. Людмила Камелина – автор уникальных просветительских проектов, ставших визитной карточкой культуры Самары – «День рождения Органа», «День рождения великого Баха», а также художественный руководитель Международного органного фестиваля «Королевские аудиенции».

В концерте принимают участие Камерный оркестр Самарской государственной филармонии «Volga Philharmonic» под управлением Владимира Добровольского и солисты, лауреаты международных конкурсов: Оксана Антонова (сопрано), Ольга Селезнёва (флейта), Ангелина Лазукова (гобой) и Екатерина Припускова (лютня, барочная мандолина). Концерт ведут лектор-музыковед Ирина Цыганова и заслуженный артист РФ Виктор Намакаренский.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

