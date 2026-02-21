Самарская филармония вместе со слушателями отпразднует 25-летие Самарского органа

25 февраля в 19:00 Самарская филармония вместе со слушателями празднует День рождения Самарского органа, которому исполняется 25 лет! (12+)



День рождения - это всегда сюрпризы, торт, шампанское и прекрасное настроение! Все это ждет слушателей на концерте в честь 25-летия «Короля музыкальных инструментов»!



За органным пультом в этот вечер будет заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов, солистка Самарской филармонии Людмила Камелина. Людмила Камелина – автор уникальных просветительских проектов, ставших визитной карточкой культуры Самары – «День рождения Органа», «День рождения великого Баха», а также художественный руководитель Международного органного фестиваля «Королевские аудиенции».



В концерте принимают участие Камерный оркестр Самарской государственной филармонии «Volga Philharmonic» под управлением Владимира Добровольского и солисты, лауреаты международных конкурсов: Оксана Антонова (сопрано), Ольга Селезнёва (флейта), Ангелина Лазукова (гобой) и Екатерина Припускова (лютня, барочная мандолина). Концерт ведут лектор-музыковед Ирина Цыганова и заслуженный артист РФ Виктор Намакаренский.

Фото: минкульт СО