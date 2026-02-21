Я нашел ошибку
Главные новости:
Торжественные мероприятия пройдут 6 марта в формате традиционных областных соревнований по лыжным гонкам на призы ГАУ ДО «Спортивная школа «Чайка».
Любителей лыжного спорта приглашают на праздник в честь 50-летия лыжной базы «Чайка» 
23 февраля Самарская область вместе со всей страной будет чествовать тех, кто стоит на ее защите. Эти люди разных возрастов, различного образования, это мужчины и женщины, люди разных религий и различных национальностей.
В День защитника Отечества в регионе пройдут патриотические мероприятия
В Самаре в 2026 году может появиться городская электричка
В Самаре представят литературный сборник, посвященный подвигам героев СВО
Стало известно об отказе россиян от традиционных моделей питания
Прокуратура отсудила лагерь "Дубки" в Сызранском районе
Длинные выходные начались в России
71% россиян планируют потратить до 3 000 рублей на гендерные праздники
Мероприятия
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
Стало известно об отказе россиян от традиционных моделей питания

158
Стало известно об отказе россиян от традиционных моделей питания

Россияне стали чаще выбирать готовые блюда вместо традиционных домашних обедов и выпечки. Об этом 21 февраля говорится в исследовании независимой компании ICMR («ГФК-Русь»), проведенном для «РИА Новости».

В 2025 году в опросе приняли участие около 14 тыс. человек, которые вели дневники питания в будние и выходные дни. Всего специалисты проанализировали 47 тыс. случаев приема пищи. Предыдущее аналогичное исследование проводилось в 2019 году.

«На 7 процентных пунктов выросло согласие с утверждением: «Я не вижу ничего плохого в том, чтобы иногда есть фастфуд». Напротив, популярность традиционных моделей питания [домашняя выпечка, первые блюда, совместные семейные обеды] снизилась на 6-7 процентных пунктов», — сообщили авторы исследования

Авторы исследования также отметили значительный рост рынка готовой кулинарии. За период с июня 2023 по июнь 2025 года продажи в этом сегменте в денежном выражении увеличились на 85% и достигли 81,4 млрд рублей. Объем реализации замороженных готовых блюд за тот же срок вырос на 60%.

По оценке аналитиков, динамика связана прежде всего с трендом на удобство и скорость приготовления, а также с желанием потребителей разнообразить рацион, а не с необходимостью экономии времени, пишут "Известия". 

В центре внимания
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
468
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
374
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
531
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
407
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
660
