Стало известно об отказе россиян от традиционных моделей питания

Россияне стали чаще выбирать готовые блюда вместо традиционных домашних обедов и выпечки. Об этом 21 февраля говорится в исследовании независимой компании ICMR («ГФК-Русь»), проведенном для «РИА Новости».

В 2025 году в опросе приняли участие около 14 тыс. человек, которые вели дневники питания в будние и выходные дни. Всего специалисты проанализировали 47 тыс. случаев приема пищи. Предыдущее аналогичное исследование проводилось в 2019 году.

«На 7 процентных пунктов выросло согласие с утверждением: «Я не вижу ничего плохого в том, чтобы иногда есть фастфуд». Напротив, популярность традиционных моделей питания [домашняя выпечка, первые блюда, совместные семейные обеды] снизилась на 6-7 процентных пунктов», — сообщили авторы исследования

Авторы исследования также отметили значительный рост рынка готовой кулинарии. За период с июня 2023 по июнь 2025 года продажи в этом сегменте в денежном выражении увеличились на 85% и достигли 81,4 млрд рублей. Объем реализации замороженных готовых блюд за тот же срок вырос на 60%.

По оценке аналитиков, динамика связана прежде всего с трендом на удобство и скорость приготовления, а также с желанием потребителей разнообразить рацион, а не с необходимостью экономии времени, пишут "Известия".