День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке

Приглашают всех 24 февраля в 13.00 на мероприятие "День защитника Отечества"!

Вас ждёт интересная лекция и занимательный квест "Животные - участники войны".

Гостям расскажуи, какие животные и как помогали людям в период военных действий. А вы сможете проверить свои знания истории, выполняя задания квеста о животных, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

ул. Ново-Садовая 146

Детям до 2 лет вход - бесплатный,

от 2 до 7 лет - 200 рублей,

с 7 лет и остальные возрастные категории - 400 рублей.

Многодетные семьи - бесплатно (на кассе необходимо предъявить удостоверение многодетной семьи нового образца, утвержденное распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2024 № 1725-р) или QR код с личного кабинета Госуслу