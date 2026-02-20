Я нашел ошибку
Главные новости:
На мероприятии ресурсоснабжающее предприятие представило результаты работы за 2025.
«РКС-Самара» провели годовой Штаб по благоустройству
В 2026 году в регионе запланировано благоустройство 90 дворовых и 122 общественных территорий. 
В 2026 году в Самарской области благоустроят 212 территорий
20 февраля от памятника ракете-носителю «Союз» в Самаре стартовал 55-й гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем».
В Самаре от ракеты «Союз» стартовал юбилейный конвой «Своих не бросаем»
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд семь сотрудников АО «АВТОВАЗ» были удостоены региональных наград и почетных званий.
В Тольятти прошло торжественное мероприятие: отмечен вклад работников АВТОВАЗа в экономику региона
В Ставропольском районе 20 февраля сотрудники ГАИ СО работают на месте ДТП с большегрузом.
В Ставропольском районе  на автодороге М-5 «Урал» большегруз Sitrak врезался в барьерное ограждение.
Противостояние следж-хоккеистов продолжится 22 февраля в Самаре во Дворце спорта на турнире в честь Дня защитника Отечества.
«Вместе победим»: в Тольятти состоялся турнир по следж-хоккею
Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области
На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами
Участник «Школы героев» Андрей Растегаев встретился со студентами

146
участник «Школы героев» Андрей Растегаев встретился со студентами

Накануне Дня защитника Отечества в молодежном многофункциональном центре Самарской области состоялась знаковая встреча, объединившая поколения защитников Родины и активную молодежь региона. По приглашению министерства молодежной политики области гостем мероприятия стал человек, чья биография является ярким примером служения Отечеству.

Перед бойцами студенческих отрядов выступил ветеран специальной военной операции, кавалер ордена Мужества, участник «Школы героев» (программа реализуется по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской «Время героев»), член Ассоциации ветеранов СВО Андрей Растегаев. Также в прошлом году он стал победителем всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться», организованного Росмолодежью и Роспатриотцентром.

Встреча прошла в теплой обстановке. Ребята смогли задать ветерану волнующие их вопросы, узнать о реалиях службы и человеческом опыте преодоления трудностей.

В своем обращении к молодежи Андрей Евгеньевич сделал особый акцент на фундаментальных ценностях, которые помогают человеку состояться в жизни.

«Патриотизм — это не просто громкие слова и не абстрактная любовь к Родине на словах. Это, в первую очередь, ответственность за свои поступки и готовность каждый день на своем месте делать дело качественно и честно. Для бойца студенческого отряда это значит — добросовестно работать, учиться, поддерживать товарищей. А если настанет час испытаний — суметь защитить то, что ты строишь и ценишь. Важно не казаться патриотом, а быть им — в малом и в большом», — подчеркнул Растегаев.

Инициатор встречи Алексей Новоселов, руководитель регионального штаба студенческих отрядов Самарской области, отметил, что общение с такими людьми, как Андрей Евгеньевич, является важнейшей частью воспитательного процесса и развития молодежного движения в регионе.

«Для нас крайне важно, чтобы развитие молодежных отрядов не ограничивалось только трудовыми и творческими успехами. Мы стремимся к тому, чтобы наши ребята росли всесторонне развитыми личностями с четкой гражданской позицией. Встречи с героями нашего времени, с настоящими наставниками, которые прошли огонь и воду, дают молодежи верные ориентиры. Такие диалоги на равных, как сегодня, помогают формировать характер и показывают, что настоящие ценности — мужество, честь и взаимовыручка — вечны. Бойцы студотрядов — это золотой кадровый резерв страны, и мы обязаны дать им правильные нравственные координаты», — прокомментировал Алексей Новоселов.

Фото – Андрей Растегаев

