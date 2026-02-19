II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре

С 24 по 25 февраля на сцене драматического театра «Самарская площадь» состоится фестиваль независимых театров «Обычные истории».

В фестивале примут участие три театральных коллектива из Самары – театр «Город» им. В.А. Тимофеева, театральная студия «Родные души» и ТАМ.Театр, а также Народный театр «Муравей-НИК» (с. Приволжье) и Молодежная студия «Полукруг» (г. Тольятти).

Они покажут спектакли, прошедшие в финал:

24 февраля

13:00–14:30 «Бумажный кораблик». Театр «Город» им. В.А. Тимофеева (г. Самара).

18:00–20:30 «Когда они уходят», ТАМ.Театр (г. Самара), «Коленные чашечки», Театральная студия «Родные души» (г. Самара).

25 февраля

18:00–20:00 «Не продается», Народный театр «Муравей-НИК» (с. Приволжье), «История одной вещи», Молодежная студия «Полукруг» (г. Тольятти).

По итогам показов состоится церемония награждения. Победители получат гранты на развитие своей деятельности. Далее спектакли будут показаны на сценах театров – участников проекта.