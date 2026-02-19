II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре

Я нашел ошибку
Врач подчеркнул, что опасен не сам кофе, а условия, в которых он употребляется. Особенно неблагоприятным считается крепкий кофе натощак, выпитый на улице при низкой температуре и в сочетании с быстрой ходьбой или физической нагрузкой.
Врач-терапевт предупредили об опасности употребления кофе на морозе
В Москве завершился первый этап Кубка России по пляжному теннису. В числе победителей и призеров - игроки из Самарской области.
Спортсмены региона стали призерами этапа Кубка России по пляжному теннису
В Центральной библиотеке имени Е.И. Аркадьева закружились пары. В седьмой раз прошел ежегодный Сретенский бал.
В Сызрани в седьмой раз прошел ежегодный Сретенский бал
Одним из нововведений всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли" в 2026 г. является проведение отраслевых треков, целью которых является выявление, поощрение лучших управленцев и практик в управлении строительными проектами, повышен
Открыта регистрация на VI всероссийский конкурс управленцев "Лидеры строительной отрасли"
К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 131, а также коллеги из 118 пожарно-спасательной части Исаклинского района.
В Шенталинском районе огнеборцы оперативно ликвидировали пожар в жилом доме
Ежегодно студенческие отряды участвуют в зимних пассажирских перевозках. Количество трудоустроенных стало рекордным в сравнении с предыдущими годами.
Более 80 бойцов студотрядов региона работали проводниками на зимних каникулах
При поддержке и содействии Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» в Художественном училище им. Петрова-Водкина прошел мастер-класс проекта «В сердце и памяти»..
В самарском Художественном училище им. Петрова-Водкина прошел мастер-класс проекта «В сердце и памяти»
Температура воздуха 20 февраля в Самаре ночью -9, -11°С, днем -4, -6°С. На дорогах местами снежные заносы.
20 февраля в регионе местами умеренный снег, метель, до -9°С
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре

218
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре

С 24 по 25 февраля на сцене драматического театра «Самарская площадь» состоится фестиваль независимых театров «Обычные истории». 

В фестивале примут участие три театральных коллектива из Самары – театр «Город» им. В.А. Тимофеева, театральная студия «Родные души» и ТАМ.Театр, а также Народный театр «Муравей-НИК» (с. Приволжье) и Молодежная студия «Полукруг» (г. Тольятти). 

Они покажут спектакли, прошедшие в финал:

24 февраля
13:00–14:30 «Бумажный кораблик». Театр «Город» им. В.А. Тимофеева (г. Самара).
18:00–20:30 «Когда они уходят», ТАМ.Театр (г. Самара), «Коленные чашечки», Театральная студия «Родные души» (г. Самара).

25 февраля
18:00–20:00 «Не продается», Народный театр «Муравей-НИК» (с. Приволжье), «История одной вещи», Молодежная студия «Полукруг» (г. Тольятти).

По итогам показов состоится церемония награждения. Победители получат гранты на развитие своей деятельности. Далее спектакли будут показаны на сценах театров – участников проекта.

