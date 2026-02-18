В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева

21 и 22 февраля в Самаре пройдут гуляния Широкой Масленицы. Главной площадкой станет площадь Куйбышева.

В течение двух дней здесь будет работать выставка «Город мастеров» с участием около 200 ремесленников. Гости увидят изделия из глины и дерева, керамику, вышивку и авторские сувениры.

В обновлённой Усадьбе Деда Мороза разместят выставку работ конкурса «Самарская Маслена». На площади также установлены фотозоны и девятиметровая «Маслена», которая станет центральным арт-объектом праздника.

В воскресенье, 22 февраля, площадка будет открыта с 11:00 до 18:00. Запланированы концерт, Кубок Масленицы по городошному спорту и народные забавы. Для гостей бесплатно приготовят 15 тысяч блинов.

Праздничные программы пройдут и на других городских площадках. Всего по Самаре организуют более 60 праздничных зон, пишет Самара-МК.

0+