Иван Носков: ««Лыжня России» – это всегда больше, чем состязания»

14 февраля в Самаре состоялся центральный в регионе старт Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Ее участниками на лыжной базе «Чайка» стали более 5 тысяч человек.

Дети, юноши и девушки, мужчины и женщины встали на лыжи в массовом забеге на 3 км и спортивных забегах на 5 и 10 км.

«Во всех городах «Лыжня России» – это всегда больше, чем состязания: это яркий зимний фестиваль, где встречаются профессионалы и любители, дети и взрослые. Одни стремятся к победе и наградам, другие делают первый шаг в лыжном спорте, третьи — просто наслаждаются временем в кругу близких. От души поздравляю призёров и всех, кто стал частью этого праздника. Ваше участие — лучшее подтверждение того, что спорт объединяет», – сказал глава города Самары Иван Носков.

Напомним, открыта регистрация на XI Самарский Космический полумарафон, который будет посвящен Дню космонавтики и пройдет 19 апреля вдоль набережной, и Самарский международный марафон на Кубок главы города Самары 23 августа.