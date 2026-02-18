Две управляющие компании в Самарской области лишились домов для обслуживания

Государственная жилищная инспекция Самарской области исключила из реестра лицензий сведения обо всех многоквартирных домах, находившихся в управлении ООО УК «ГРАС» и ООО СЭО «ТЕХНОСТРОЙ». Решение принято в рамках исполнения поручения губернатора области Вячеслава Федорищева по ужесточению контроля за управляющими организациями.

Основанием для исключения стали два грубых нарушения лицензионных требований, допущенных каждой из компаний в течение одного года. Теперь обязанность по обслуживанию домов временно сохраняется за прежними УК до выбора новой организации.

Как пояснил врио руководителя ГЖИ Самарской области Георгий Степанян, дальнейший порядок управления многоквартирными домами будут определять органы местного самоуправления. Они проведут открытый конкурс по выбору новых управляющих компаний либо назначат временную организацию, если собственники помещений не примут решение самостоятельно на общем собрании.

По данным информационного сервиса «Мой ЖКХ», в управлении УК «ГРАС» в Самаре находилось 173 дома, у СЭО «ТЕХНОСТРОЙ» — 26 домов.

ГЖИ в этом случае применила схему, о которой сообщалось ранее: дома были исключены из реестра после двух грубых нарушений без долгих судебных процессов по лишению компаний лицензий, пшет Самарская газета.