В Самарской области в 37-й раз прошел турнир по футболу на снегу «Зимний мяч Богатое»

Матчи проходили одновременно на десяти футбольных площадках размером 40х75 метров, расположенных в живописных местах Бузулукского бора у села Богатое в районе озера Сызранское и моста через реку Самара.

В турнире приняла участие 41 команда из разных городов и районов Самарской и Оренбургской областей.

Мужчины 18 лет и старше:

«Ника» Большая Глушица

«Искра» Утевка

«Нефтяник Хедвей» Похвистнево

Юноши 2009 года рождения и моложе:

«Олимп» Бугуруслан

«ДЮСШ» Борское

«Мотор» Пестравка

Ветераны 35 лет и старше:

«ВолгаМетСтандарт» Подбельск

«Похвистнево» Похвистнево

ФК «Волжский» Самара

Женщины:

ДЮСШ Кинельского района

«Youthful» Самара

«Бузулучанка»-мамы Бузулук

Проведение массовых соревнований по футболу способствует вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом, что отвечает целям государственной программы «Спорт России».

Фото: Самарский спорт (