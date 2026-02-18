В Самарской области в 37-й раз прошел турнир по футболу на снегу «Зимний мяч Богатое»

Матчи проходили одновременно на десяти футбольных площадках размером 40х75 метров, расположенных в живописных местах Бузулукского бора у села Богатое в районе озера Сызранское и моста через реку Самара.
В турнире приняла участие 41 команда из разных городов и районов Самарской и Оренбургской областей.
Мужчины 18 лет и старше:
«Ника» Большая Глушица
«Искра» Утевка
«Нефтяник Хедвей» Похвистнево
Юноши 2009 года рождения и моложе:
«Олимп» Бугуруслан
«ДЮСШ» Борское
«Мотор» Пестравка
Ветераны 35 лет и старше:
«ВолгаМетСтандарт» Подбельск
«Похвистнево» Похвистнево
ФК «Волжский» Самара
Женщины:
ДЮСШ Кинельского района
«Youthful» Самара
«Бузулучанка»-мамы Бузулук
Проведение массовых соревнований по футболу способствует вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом, что отвечает целям государственной программы «Спорт России».
Фото: Самарский спорт (