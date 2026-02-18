996 МКД планируют капитально отремонтировать в Самаре в 2026 году

17 февраля первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин совместно с руководителем службы заказчика Фонда капитального ремонта Самарской области Алексеем Панковым оценили результаты работ по ремонту фасадов многоквартирных домов в Куйбышевском районе и обсудили планы капремонта на 2026 год.



В двухэтажном доме № 5 по улице Кишиневской в прошлом году капитально отремонтировали фасады. Подрядчик выполнил очистку стен от старой штукатурки, восстановил поврежденные участки и выровнял поверхности, инъектировал трещины, оштукатурил фасад армирующей сеткой, а также нанес декоративный слой штукатурки, покрасил стены и восстановил балконные плиты. Кроме того, в 2025 году была отремонтирована крыша дома, в настоящее время ведутся торги по выбору подрядной организации для капремонта инженерных систем. Дополнительно жители планируют обсудить с управляющей компанией ремонт подъездов. Всего в прошлом году на улице Кишиневской капитальный ремонт фасадов был выполнен на 11 домах.



«В 2026 году на территории Самары запланирован ремонт в 996 жилых домах, включающий 1569 видов работ. По программе капремонта в многоквартирных домах ремонтируем все, что считается общедомовым имуществом: фасады, крыши, фундаменты, инженерные системы, лифтовое оборудование. В этом году самые популярные виды работ – ремонт фасадов и фундаментов», – рассказал руководитель службы заказчика Фонда капитального ремонта Самарской области Алексей Панков.



Перечень домов, которые планируется капитально отремонтировать в 2026 году, формируется Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области. С ним можно ознакомиться на сайте Фонда капитального ремонта Самарской области https://fcrso.ru/.



В региональную программу капитального ремонта включены 7166 многоквартирных домов, расположенных на территории областной столицы. В рамках реализации региональной программы в период с 2014 по 2025 год выполнен капитальный ремонт общего имущества в 3230 многоквартирных домах на общую сумму более 20 млрд рублей.

Фото: пресс-служба администрации Самары