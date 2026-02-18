996 МКД планируют капитально отремонтировать в Самаре в 2026 году

Я нашел ошибку
При этом он заметно завысил оценки соотечественнице Алисе Лю. Она получила от него рекордные баллы.
Американский судья поставил россиянке Петросян рекордно низкие оценки на Олимпиаде
Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок
Обладателей Пушкинской карты приглашают в Самарский драмтеатр
В интернете появились объявления об организации дайвинга и айсфлоатинга на особо охраняемой природной территории регионального значения «Голубое озеро».
Самарской турфирме выдано предостережение о недопустимости нарушений правил на памятнике природы
16 февраля 2026 года с крыши многоквартирного дома, расположенного в Кировском районе города Самары, произошел сход наледи.
В Самаре мужчина пострадал из-зи схода снега с крыши дома
17 февраля Виталий Шабалатов посетил Приволжский государственный университет путей сообщения и поздравил бойцов студенческих отрядов с праздником.
Виталий Шабалатов поздравил бойцов студотрядов с праздником
С 20 января 2026 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
УВМ ГУ МВД СО: вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
Представитель Совета поприсутствовала на экзамене, где тольяттинцы сдавали теоретический тест для получения водительского удостоверения, и отметила, что в помещении организована видеофиксация и присутствует вся необходимая оргтехника.
В Тольятти общественники посетили регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции
В среду, 18 февраля, в центре состоялось мероприятие с участием специалистов администраций городских округов Самарской области.
В регионе заработал первый демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту
996 МКД планируют капитально отремонтировать в Самаре в 2026 году

213
17 февраля в Самаре оценили результаты работ по ремонту фасадов многоквартирных домов в Куйбышевском районе и обсудили планы капремонта на 2026 год.

17 февраля первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин совместно с руководителем службы заказчика Фонда капитального ремонта Самарской области Алексеем Панковым оценили результаты работ по ремонту фасадов многоквартирных домов в Куйбышевском районе и обсудили планы капремонта на 2026 год.

В двухэтажном доме № 5 по улице Кишиневской в прошлом году капитально отремонтировали фасады. Подрядчик выполнил очистку стен от старой штукатурки, восстановил поврежденные участки и выровнял поверхности, инъектировал трещины, оштукатурил фасад армирующей сеткой, а также нанес декоративный слой штукатурки, покрасил стены и восстановил балконные плиты. Кроме того, в 2025 году была отремонтирована крыша дома, в настоящее время ведутся торги по выбору подрядной организации для капремонта инженерных систем. Дополнительно жители планируют обсудить с управляющей компанией ремонт подъездов. Всего в прошлом году на улице Кишиневской капитальный ремонт фасадов был выполнен на 11 домах.

«В 2026 году на территории Самары запланирован ремонт в 996 жилых домах, включающий 1569 видов работ. По программе капремонта в многоквартирных домах ремонтируем все, что считается общедомовым имуществом: фасады, крыши, фундаменты, инженерные системы, лифтовое оборудование. В этом году самые популярные виды работ – ремонт фасадов и фундаментов», – рассказал руководитель службы заказчика Фонда капитального ремонта Самарской области Алексей Панков.

Перечень домов, которые планируется капитально отремонтировать в 2026 году, формируется Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области. С ним можно ознакомиться на сайте Фонда капитального ремонта Самарской области https://fcrso.ru/.

В региональную программу капитального ремонта включены 7166 многоквартирных домов, расположенных на территории областной столицы. В рамках реализации региональной программы в период с 2014 по 2025 год выполнен капитальный ремонт общего имущества в 3230 многоквартирных домах на общую сумму более 20 млрд рублей.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

18 февраля 2026 17:00
На наши деньги ремонтируют чужие дома
