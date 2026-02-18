Сегодня на трассе Самара - Оренбург столкнулись два автомобиля

Сегодня, 18 февраля, в 7 часов 54 минуты в пожарно-спасательную часть № 105 пожарно-спасательного отряда № 36 ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в Нефтегорском районе - старое направление (завод «Инкатех»), на трассе Самара - Оренбург произошло ДТП.

К месту автоаварии выехал расчёт 105-й пожарно-спасательной части Отряда № 36 в количестве трех человек на одной единице техники, также прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

На месте происшествия было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: Lada Priora и Zotye.

Специалисты провели аварийно-спасательные работы: отключение систем электропитания автомобилей, стабилизацию транспортных средств, деблокировку водителя Lada Priora. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"