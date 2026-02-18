Сегодня на трассе Самара - Оренбург столкнулись два автомобиля

Я нашел ошибку
Главные новости:
При этом он заметно завысил оценки соотечественнице Алисе Лю. Она получила от него рекордные баллы.
Американский судья поставил россиянке Петросян рекордно низкие оценки на Олимпиаде
Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок
Обладателей Пушкинской карты приглашают в Самарский драмтеатр
В интернете появились объявления об организации дайвинга и айсфлоатинга на особо охраняемой природной территории регионального значения «Голубое озеро».
Самарской турфирме выдано предостережение о недопустимости нарушений правил на памятнике природы
16 февраля 2026 года с крыши многоквартирного дома, расположенного в Кировском районе города Самары, произошел сход наледи.
В Самаре мужчина пострадал из-зи схода снега с крыши дома
17 февраля Виталий Шабалатов посетил Приволжский государственный университет путей сообщения и поздравил бойцов студенческих отрядов с праздником.
Виталий Шабалатов поздравил бойцов студотрядов с праздником
С 20 января 2026 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
УВМ ГУ МВД СО: вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
Представитель Совета поприсутствовала на экзамене, где тольяттинцы сдавали теоретический тест для получения водительского удостоверения, и отметила, что в помещении организована видеофиксация и присутствует вся необходимая оргтехника.
В Тольятти общественники посетили регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции
В среду, 18 февраля, в центре состоялось мероприятие с участием специалистов администраций городских округов Самарской области.
В регионе заработал первый демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
Сегодня на трассе Самара - Оренбург столкнулись два автомобиля

216
К месту автоаварии выехал расчёт 105-й пожарно-спасательной части Отряда № 36 в количестве трех человек на одной единице техники, также прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Сегодня, 18 февраля, в 7 часов 54 минуты в пожарно-спасательную часть № 105 пожарно-спасательного отряда № 36 ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в Нефтегорском районе - старое направление (завод «Инкатех»), на трассе Самара - Оренбург произошло ДТП.

На месте происшествия было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: Lada Priora и Zotye.

Специалисты провели аварийно-спасательные работы: отключение систем электропитания автомобилей, стабилизацию транспортных средств, деблокировку водителя Lada Priora. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

 

Фото:  ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

