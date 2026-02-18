ДТП с пострадавшим произошло в Куйбышевском районе города Самары

Я нашел ошибку
25–26 февраля в Центре международной торговли в Москве пройдет Форум будущих технологий (ФБТ) – 2026, посвященный развитию биоэкономики как одного из ключевых направлений национальной технологической стратегии.
Форум будущих технологий – 2026: биоэкономика как драйвер технологического прорыва России
Всего в Красноармейском районе благодаря нацпроекту за год обновлены 5 офисов врача общей практики —  в поселках Алексеевский, Кировский и Гражданский, а также в селе Волчанка и Колывань.
В селе Колыван после ремонта открылось подразделение Красноармейской больницы 
В Самарском университете им. Королёва прошла рабочая встреча с представителями «Группы компаний «Беспилотные системы».
Представители крупной компании в сфере беспилотных систем посетили Самарский университет им. Королёва
Малые и средние предприятия Самарской области в 2025 году получили около 258 млн рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ.
Более 250 млн рублей льготного финансирования получили предприниматели региона через платформу МСП.РФ
Матчи проходили одновременно на десяти футбольных площадках размером 40х75 метров, расположенных в живописных местах Бузулукского бора у села Богатое в районе озера Сызранское и моста через реку Самара.
В Самарской области в 37-й раз прошел турнир по футболу на снегу «Зимний мяч Богатое»
22 февраля в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого мастерство и волю к победе продемонстрируют юные хоккеисты и крепкие парни из следж-хоккейных команд.
В Самаре пройдет хоккейный турнир, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объявляет о запуске четвертого сезона Международного конкурса авторов экскурсионного контента «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы».
Жителей региона  приглашают к участию в четвертом сезоне конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» 
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество»
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество»
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
ДТП с пострадавшим произошло в Куйбышевском районе города Самары

199
ДТП с пострадавшим произошло в Куйбышевском районе города Самары

17 февраля на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадало 6 человек и 1 погиб. 

Одно из ДТП произошло в 11:00 в Куйбышевском районе города Самары. 40-летний мужчина, управляя автомобилем Уаз Patriot, двигался по ул. Лысвенская в направлении ул. Енисейская. В пути следования, возле д. №71, нарушив требование п. 9.1 ПДД РФ, допустил столкновение с автомобилем LADA Priora, под управлением 34-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. 34-летний мужчина госпитализирован.

В Волжском районе водитель автоцистерны на автодороге неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с  КамАЗом. В ДТП никто не пострадал. 
17 февраля 2026, 19:57
На автодороге «Самара-Новокуйбышевск» в Волжском районе столкнулись двуа грузоввика
В Волжском районе водитель автоцистерны на автодороге неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с  КамАЗом. В ДТП никто не пострадал.  Происшествия
398
В центре Самары КАМАЗ насмерть сбил женщину-пешехода
17 февраля 2026, 13:29
В центре Самары КАМАЗ насмерть сбил женщину-пешехода
Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась до прибытия «скорой помощи». Происшествия
364
В Сызрани водитель сбил подростка на обочине и уехал
17 февраля 2026, 11:58
В Сызрани водитель сбил подростка на обочине и уехал
 15-летний пострадавший в сопровождении родственника обратился за помощью в медицинское учреждение.   Происшествия
322
В центре внимания
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
18 февраля 2026  12:29
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
212
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
18 февраля 2026  11:26
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
218
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
18 февраля 2026  10:51
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
205
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
1477
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
929
