ДТП с пострадавшим произошло в Куйбышевском районе города Самары

17 февраля на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадало 6 человек и 1 погиб.

Одно из ДТП произошло в 11:00 в Куйбышевском районе города Самары. 40-летний мужчина, управляя автомобилем Уаз Patriot, двигался по ул. Лысвенская в направлении ул. Енисейская. В пути следования, возле д. №71, нарушив требование п. 9.1 ПДД РФ, допустил столкновение с автомобилем LADA Priora, под управлением 34-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. 34-летний мужчина госпитализирован.