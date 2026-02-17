В Сызрани водитель сбил подростка на обочине и уехал

В Сызрани 16 февраля в 20:15 в полицию из медицинского учреждения поступило телефонное сообщение о том, что к ним после ДТП обратился несовершеннолетний. В ходе проверки сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего и личности участников ДТП. По предварительным данным Госавтоинспекции: 16 февраля в 16:30, 64-летний водитель автомобиля Great Wall, осуществляя движение со стороны ул. Кировоградская в направлении ул. Днепропетровская, в районе дома № 57 «в» по ул. Хабаровская совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, находившегося на обочине (в попутном направлении), после чего водитель оставил место ДТП. 15-летний пострадавший в сопровождении родственника обратился за помощью в медицинское учреждение.