Сегодня в борьбу на Олимпиаде вступает фигуристка Аделия Петросян

Во вторник, 17 февраля на Олимпийских играх в Милане разыграют 7 комплектов наград. Но все внимание российских болельщиков будет приковано к старту турнира фигуристок-одиночниц, в котором за медали будет бороться наша Аделия Петросян.

Первая тренировка Петросян на олимпийском льду прошла продуктивно. В понедельник в прогоне произвольной программы под танго Аделия исполнила четверной тулуп. Он же получился и вне прогона. На тройной аксель ученица Этери Тутберидзе не заходила.

В заявке на короткую программу под хиты Майкла Джексона аксель в 3,5 оборота тоже не значится. Решили сделать ставку на чистый прокат или Аделия все же будет рисковать? Петросян выступит второй в слабейшей разминке. Откроет соревнования белоруска Виктория Сафонова. Начинаем смотреть трансляцию в 20:45, пишет РГ.