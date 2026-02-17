Аналитический центр SOKOLOV подвел итоги продаж в розничных магазинах бренда ко дню всех влюбленных и выяснил, какие украшения выбирали россияне к празднику.



Предпраздничный ажиотаж заметно подогрел интерес к украшениям: по данным аналитики за 1-14 февраля 2026 года по сравнению с 18-31 января 2026 года спрос по России вырос на 29%. Абсолютным лидером стала Москва, где спрос увеличился сразу на 50%. В число городов с наиболее заметным ростом также вошли Тюмень (+44%), Краснодар (+43%), Уфа (+35%) и Челябинск (+35%).



В денежном выражении объем продаж по стране за период с 1 по 14 февраля 2026 года по сравнению с 18–31 января 2026 года вырос на 20%. Наибольший прирост показали Челябинск (+33%), Москва (+29%), Пермь и Екатеринбург (по +28%), а также Краснодар (+26%).



Самый высокий средний чек к празднику оказался в Волгограде – 13 708 рублей. В пятерке лидеров по этому показателю также Санкт-Петербург (12 704 рубля), Москва (12 654 рубля), Краснодар (11 967 рублей) и Калининград (11 702 рубля).



Выбирая подарки ко Дню святого Валентина, россияне чаще всего отдавали предпочтение кольцам, серьгам и цепям. Среди металлов лидировали серебро, красное и белое золото, а среди вставок – бриллианты, фианиты и другие недрагоценные камни.