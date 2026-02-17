Жителей региона приглашают на фестиваль-открытие Центральной лиги Международного союза КВН «Самара»

11 марта в КРЦ «Звезда» в 19:00 состоится долгожданное событие для всех любителей юмора – фестиваль-открытие третьего сезона Центральной лиги МС КВН «Самара».

Зрителей фестиваля ждет вечер шуток и ярких выступлений. Ведущим станет Александр Волохов, актёр, чемпион Высшей лиги в составе команды КВН «СОК». На отборочный фестиваль уже подали заявки более 50 команд из разных городов России, а также Республики Беларусь. Заявочная кампания продлится до конца февраля. По итогам сезона победители получат заветную путевку на Международный фестиваль команд КВН «КиВиН 2027».

Центральная лига МС КВН «Самара» – это стартовая площадка для команд, стремящихся заявить о себе на всероссийском уровне и попасть в главные телевизионные лиги Клуба Веселых и Находчивых. Через призму КВН, коллективы обмениваются опытом, знакомятся с единомышленниками из разных регионов страны и создают большое сообщество квнщиков.

В сезоне 2025 года в главную самарскую лигу было подано 64 заявки, из них на Фестиваль прошли 20 команд. Тогда чемпионом стал коллектив из города Уфа. В январе 2026 года выпускники сезона приняли участие в фестивале «КиВиН 2026»: по его итогам команды, игравшие в Центральной лиге КВН «Самара», стали участниками Первой лиги (г. Тамбов), Премьер лиги (г. Пермь) и Высшей лиги (г. Москва) КВН.

В Самаре с командами будут работать лицензированные редакторы: Дмитрий Колчин — актёр, чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «СОК», редактор Высшей лиги в 2011–2016 годах, член жюри игр Высшей лиги и специальных мероприятий. Нурлан Кабаков и Роман Баширов — команда «Самара», Премьер-лига МС КВН, авторы ТВ-проектов и команд КВН, в том числе «Волжане» и «СОК».

Игры Центральной лиги «Самара» Международного союза КВН проходят при поддержке администрации г.о. Самара. Игры движения «Самарский КВН» проходят при поддержке Правительства Самарской области и Министерства молодёжной политики Самарской области.

Следить за множеством событий Движения «Самарский КВН» и бронировать бесплатные билеты на игры можно на сайте kvnsamara.ru

Фото: Движение «Самарский КВН»