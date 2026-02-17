В Самарской области продолжают поддерживать участников СВО и членов их семей

Самарская область продолжает поддерживать участников специальной военной операции и членов их семей, обеспечивая финансовую помощь на получение высшего образования.

«Приняли решение продлить срок предоставления компенсации затрат на получение высшего образования и расширить круг получателей этой меры, включив в него не только вдов, но и вдовцов участниц СВО. Ранее с такой просьбой обращались сами защитники Отечества», - отметил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в Правительстве Самарской области.

Это решение было принято в рамках поручений главы региона, направленных на повышение качества жизни военнослужащих и создание условий для успешного перехода к гражданской жизни. Мера поддержки предоставляется за счет средств областного бюджета и позволяет компенсировать расходы на обучение по программам высшего образования в государственных образовательных организациях высшего образования. Срок предоставления меры поддержки по компенсации затрат на получение высшего образования продлевается, а круг получателей расширяется, включая теперь категорию вдовцов участников специальной военной операции.

«Мы понимаем всю значимость заботы о тех, кто служит нашей стране и выполняет важнейшие государственные задачи. Продлевая сроки оказания мер социальной поддержки и расширяя перечень её получателей, мы помогаем нашим героям продолжить профессиональное развитие и достойно интегрироваться в гражданскую жизнь», – рассказал врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Ветеран СВО, кавалер ордена Мужества и участник программы «Школа героев» Андрей Растегаев учится в магистратуре «Экономика и управление проектами» Самарского государственного экономического университета. Офицер МВД и доброволец отряда БАРС-6 прошел путь от снайпера до начальника штаба, восемь месяцев провел на передовой. Вернувшись домой, он убежден, что служение Отечеству продолжается. Самарская область – один из немногих регионов, где выстроена целостная экосистема поддержки участников СВО и их семей.

«Решение губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева сделать высшее образование доступным для ветеранов СВО – это важный шаг. Нас, вернувшихся с передовой, не просто «социализируют» – нам дают инструменты, чтобы мы сами стали архитекторами новой России. Чтобы мы управляли, созидали, вели за собой», – подчеркнул Андрей Растегаев.

Всего в 2025 году мерой поддержки воспользовалось 55 студентов, обучающихся в таких вузах региона, как Самарский университет им. Королёва, Аграрный университет, СамГТУ, СГЭУ, Самарский филиал Московского городского педагогического университета, Поволжский государственный университет сервиса, Самарский институт культуры, ТГУ и ПГУТИ.

Получив поддержку, участники специальной военной операции проходят подготовку по востребованным направлениям, что позволит им быстрее адаптироваться к условиям гражданского общества. Среди направлений: юриспруденция, государственное и муниципальное управление, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, экономическая безопасность, электроэнергетика и электроника, социология, правовое обеспечение национальной безопасности, психолого-педагогическое образование, управление персоналом и другие.

Заявления на предоставление мер социальной поддержки по оплате обучения в новом учебном году уже начали поступать в министерство науки и высшего образования Самарской области.