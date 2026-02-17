В СОУНБ представят литературный сборник, посвященный подвигам героев СВО

24 февраля в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить презентацию литературного сборника «Честь наивысшая – носить русский мундир! Истории участников СВО».

В книге, изданной при участии государственного фонда «Защитники Отечества», читатель сможет найти рассказы, стихи, очерки, воспоминания ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Составителями издания выступили именитые писатели и литературные критики Захар Прилепин, Олег Демидов и Алексей Колобродов. Всего в сборник вошли тексты более 50 авторов, которые из первых уст передают нам истории о фронтовых буднях, о мужестве и отваге товарищей, о близких и родных людях, которые ждут своих героев домой с победой. «На этих страницах нет ненависти к врагу или смакования собственных подвигов. Зато есть предельно честный слепок души русского солдата», – говорят нам составители сборника.

Самарской публике литературный сборник представит один из его авторов, Сергей Алексеев – доброволец, офицер запаса, награждённый многими боевыми наградами, включая медали «За Отвагу» и «За взятие Бахмута», ныне – советник министра культуры Самарской области. Он расскажет о собственном боевом опыте, о причинах, которые побудили его и многих других его товарищей встать с оружием в руках на защиту Родины. Встреча пройдёт при участии руководителя Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества» Натальи Полянсковой, которая поделится подробностями работы над составлением сборника и поведает об инициативах, направленных на поддержку ветеранов спецоперации.

Мероприятие состоится в рамках сетевого проекта публичных библиотек Самарской области «Сила в правде».

24 февраля в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, конференц-зал (1 этаж).

Вход свободный!

12+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ