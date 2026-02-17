Руководитель Департамента цифрового развития Самары провел «Урок цифры» для школьников

17 февраля в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» в школе № 41 прошло занятие, посвященное теме «Видеоплатформа». Урок для учеников четвертого класса провел руководитель Департамента цифрового развития администрации города Самары Александр Якушкин совместно с консультантом отдела организации работы в государственных информационных системах и цифровизации деятельности Анастасией Поповой. Проект реализуется в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».



На интерактивном занятии школьники изучили устройство современных видеосервисов. На примере платформы VK Видео они познакомились с комплексной работой IT‑специалистов, обеспечивающих хранение и распространение контента: разработчиков, дизайнеров, аналитиков и экспертов по информационной безопасности. Также ребята узнали, какие профессии в сфере видеоиндустрии появились в XIX-XX веках и какие из них особенно востребованы сегодня. Важной частью урока стали вопросы цифрового этикета. Школьники узнали, какой контент считается полезным, что такое персональные данные и почему их нельзя передавать третьим лицам. Закрепить знания помогли интерактивные игры в формате «вопрос-ответ», решение ситуационных задач по кибербезопасности и практическая работа по анализу цифрового поведения.



Новый этап образовательного проекта «Урок цифры», который стартует во всех школах, посвящен анализу данных и работе рекомендательных алгоритмов. В игровой форме участники узнают, как данные превращаются в персонализированные рекомендации и помогают пользователям находить нужные товары и услуги. Все материалы размещены на сайте урокцифры.рф.

Фото: пресс-служба администрации Самары



